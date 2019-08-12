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      Зеленский назначил Бунечко новым председателем Житомирской ОГА

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      Виталий Бунечко – биография нового главы Житомирской ОГА
      Зеленский назначил Бунечко новым председателем Житомирской ОГА / zhzh.info

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко.

      Зеленский объявил о назначении во время официального визита в Житомирскую область. Указ №587/2019 уже обнародован на сайте президента.

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      Президент Украины вручил новому главе ОГА удостоверение. После этого Виталий Бунечко поблагодарил Владимира Зеленского.

      зеленський бунечко житомир ода
      Зеленский назначил Бунечко новым главой Житомирской ОГА / скриншот

      бунечко житомир ода зеленський

      Бунечко поблагодарил Зеленского / скриншот

      Что известно о Виталии Бунечко?

      Бунечко Виталий Иванович родился в 1973 году в Ровненской области в городе Сарны. В 2014 и 2015 годах был заместителем начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ. В 2016 году защитил диссертацию кандидата юридических наук на тему "Служба безопасности Украины как субъект административно-деликтного процесса".

      У Бунечко полное высшее образование. В 1995 году он окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки (учитель истории и права). В 1997 году Виталий Бунечко закончил Академию СБУ (правоведение, юрист).

      Декларацию кандидата на должность председателя Житомирской ОГА Бунечко подал еще 19 июля. Бунечко прописан в Киеве, а фактически проживает в Донецкой области вблизи Мариуполя в поселке Приморское. Задекларированное имущество – лишь двое часов торговых марок Frank Muller и Zenit.

      Зарплата Виталия Бунечко за 2018 год составила 365 тысяч 409 гривен, наличными он декларирует 39 тысяч долларов и 32 тысячи евро.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Житомира Президент Украины Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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