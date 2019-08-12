Есть еще такой бандит, – Зеленский поскандалил с чиновником на Житомирщине

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил свою традицию – в каждой новой области спорить с чиновниками. На этот раз он вступил в словесную перепалку с лесником Житомирщины Андреем Куринским и даже заставил его написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Инцидент случился во время совещания с участием руководства области. В частности, на Житомирщине Зеленский обсудил болезненный вопрос – о незаконной добыче янтаря, а также назначил нового руководителя ОГА.

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Так, во время совещания глава государства спросил, знает ли заместитель прокурора Куринского Андрея Борисовича. Это – руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Когда вопрос прозвучал в зале, сам Куринский поднялся и Зеленский обратился к нему.

Добрый день, ну вы в этой схеме (незаконной добычи янтаря – 24 канал) мне пишут. Странно? Как это странно? Вы в этой схеме. У меня есть статистика: все решается через вас. Клевета? Кем клевета?

– побеседовал Зеленский с чиновником.

Далее он эмоционально обратился к заместителю прокурора области: "Вы ничего не знаете? Что происходит у вас в целом в области. Вы на нас смотрите, ребята, как на... Я не хочу говорить, потому что мы сейчас в эфире".

Далее гарант снова обратился к Куринскому.

Нам говорят Вы в схеме, лично Вы. И еще есть у вас такой бандит "Пират" Виктор Олейник. И о нем ничего не знаете? Не знаете, кто он такой? Понял Вас. Ну ладно, будем по-другому. А вы очень хотите работать?

– спросил Зеленский у чиновника.

На это Куринский ответил, что да, "пока он является полезным государству". "Вы не полезны государству", – отрезал ему Зеленский.

Далее к разговору присоединился новоназначенный глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что в области 5 лет продолжается "вакханалия и коррупция" и добавил, что инициирует аудит всех лесных хозяйств области.

После его короткой вставки Зеленский снова взялся за главного лесника Житомирщины. Президент начал спрашивать у него, готов ли тот уволиться по собственному желанию и добился положительного ответа.

"Сколько Вы лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается. Понимаете? Именно 5 лет разграбления. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться? Можно договориться, что Вы увольняетесь и все. Когда надо? Надо 5 лет назад. Поэтому надо, если можно, (увольтесь – 24 канал) завтра. Можно? Да? Спасибо вам", – закончил беседу с Куринским Зеленский.

Зеленский "выбил" увольнение у главного лесника Житомирщины Андрея Куринского: видео (смотреть с 18 минуты)

Важно! Во время совещания в Житомире Президент Зеленский призвал руководителей силовых структур области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря.