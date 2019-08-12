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      Есть еще такой бандит, – Зеленский поскандалил с чиновником на Житомирщине

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      Зеленский "уволил по собственному желанию" главного лесника Житомирщины
      Зеленский "уволил по собственному желанию" главного лесника Житомирщины / Скрин из видео

      Президент Украины Владимир Зеленский продолжил свою традицию – в каждой новой области спорить с чиновниками. На этот раз он вступил в словесную перепалку с лесником Житомирщины Андреем Куринским и даже заставил его написать заявление об увольнении по собственному желанию.

      Инцидент случился во время совещания с участием руководства области. В частности, на Житомирщине Зеленский обсудил болезненный вопрос – о незаконной добыче янтаря, а также назначил нового руководителя ОГА.

      К теме: Зеленский назначил Бунечко новым председателем Житомирской ОГА

      Так, во время совещания глава государства спросил, знает ли заместитель прокурора Куринского Андрея Борисовича. Это – руководитель Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

      Когда вопрос прозвучал в зале, сам Куринский поднялся и Зеленский обратился к нему.

      Добрый день, ну вы в этой схеме (незаконной добычи янтаря – 24 канал) мне пишут. Странно? Как это странно? Вы в этой схеме. У меня есть статистика: все решается через вас. Клевета? Кем клевета?
      – побеседовал Зеленский с чиновником.

      Далее он эмоционально обратился к заместителю прокурора области: "Вы ничего не знаете? Что происходит у вас в целом в области. Вы на нас смотрите, ребята, как на... Я не хочу говорить, потому что мы сейчас в эфире".

      Далее гарант снова обратился к Куринскому.

      Нам говорят Вы в схеме, лично Вы. И еще есть у вас такой бандит "Пират" Виктор Олейник. И о нем ничего не знаете? Не знаете, кто он такой? Понял Вас. Ну ладно, будем по-другому. А вы очень хотите работать?
       спросил Зеленский у чиновника.

      На это Куринский ответил, что да, "пока он является полезным государству". "Вы не полезны государству", – отрезал ему Зеленский.

      Далее к разговору присоединился новоназначенный глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что в области 5 лет продолжается "вакханалия и коррупция" и добавил, что инициирует аудит всех лесных хозяйств области.

      После его короткой вставки Зеленский снова взялся за главного лесника Житомирщины. Президент начал спрашивать у него, готов ли тот уволиться по собственному желанию и добился положительного ответа.

      "Сколько Вы лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается. Понимаете? Именно 5 лет разграбления. Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Вы можете сами уволиться? Можно договориться, что Вы увольняетесь и все. Когда надо? Надо 5 лет назад. Поэтому надо, если можно, (увольтесь – 24 канал) завтра. Можно? Да? Спасибо вам", – закончил беседу с Куринским Зеленский.

      Зеленский "выбил" увольнение у главного лесника Житомирщины Андрея Куринского: видео (смотреть с 18 минуты)

      Важно! Во время совещания в Житомире Президент Зеленский призвал руководителей силовых структур области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря.

      какие еще споры возникали у зеленского с чиновниками:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Скандал Президент Украины Новости Житомира
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