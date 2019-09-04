Главный лесничий Житомирщины уволился после ссоры с Зеленским

12 августа во время визита на Житомирщину президент Владимир Зеленский отругал и заставил написать заявление на увольнение руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского.

Андрей Куринский на Facebook поблагодарил за возможность работать.

Было и такое: Иди гуляй, Господи, – Зеленский эмоционально выгнал со встречи ранее осужденного чиновника

"Но, случилось, что случилось... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел", – подчеркнул экс-лесник.

Куринский также опубликовал приказ Госагентства лесных ресурсов от 30 августа о своем увольнении. Он поблагодарил лесоводов за совместную работу, и признал, что "совместно что-то удалось сделать, а что-то – нет".



Указ об увольнении Андрея Куринского / Фото: Facebook Kurinskyi Andriy

Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область утверждал, что Куринский был задействован в схеме незаконной добычи янтаря. Всего в Житомире президент призвал руководителей силовых структур области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря.

Зеленский "выбил" увольнение у главного лесника Житомирщины Андрея Куринского: видео (смотреть с 18 минуты)