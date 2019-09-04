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      Главный лесничий Житомирщины уволился после ссоры с Зеленским

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      Андрей Куринский
      Андрей Куринский / facebook.com/kurinskyi.andriy

      12 августа во время визита на Житомирщину президент Владимир Зеленский отругал и заставил написать заявление на увольнение руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского.

      Андрей Куринский на Facebook поблагодарил за возможность работать.

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      "Но, случилось, что случилось... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут "отделить зерна от плевел", подчеркнул экс-лесник.

      Куринский также опубликовал приказ Госагентства лесных ресурсов от 30 августа о своем увольнении. Он поблагодарил лесоводов за совместную работу, и признал, что "совместно что-то удалось сделать, а что-то нет".

      звільнення житомир лісівник зеленський
      Указ об увольнении Андрея Куринского / Фото: Facebook Kurinskyi Andriy

      Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область утверждал, что Куринский был задействован в схеме незаконной добычи янтаря. Всего в Житомире президент призвал руководителей силовых структур области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Янтарь Скандал Новости Житомира
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