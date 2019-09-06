Комітет Ради переніс розгляд законопроєкту про реформу прокуратури

У стінах Верховної Ради триває засідання комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Обговорення анонсованої реформи прокуратури вирішили перенести на понеділок, 9 вересня.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Зазначимо, що окрім членів комітету на засідання прийшли представник президента й віцеспікер Руслан Стефанчук та очільник Нацполіції Сергій Князєв.

За словами Стефанчука, нових пропозицій щодо реформи прокуратури, окрім озвучених раніше головою ГПУ Русланом Рябошапкою, не буде. За планом, у відповідному законопроєкті повинні скасувати прокуратури й зробити з них Офіси прокурорів.

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Крім цього, є пропозиція щодо звільнення низки працівників прокуратури, тобто скорочено штат. Раніше генпрокурор Рябошапка звільнив головних прокурорів 12 областей.

Серед запропонованих змін були й ті, які стосуються скасування депутатської недоторканності. Адже після того, як нардепи проголосували за відповідний законопроєкт, потрібно внести низку правок до Кримінального кодексу. Це питання в парламенті обговорюватимуть вже наступного пленарного тижня.

Також комітет вирішив рекомендувати законопроєкт про скасування так званих "правок Лозового" до Кримінально-процесуального кодексу.

Що відомо про "правки Лозового"У 2017 році до Кримінального процесуального кодексу України були внесені зміни, які отримали назву "правки Лозового". Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

Станом на 18:00 комітет розглядав питання щодо змін, які допомогли б запобігти тиску правоохоронців на бізнес.