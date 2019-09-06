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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Комитет Рады отложил рассмотрение законопроекта о реформе прокуратуры

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      В стенах Верховной Рады продолжается заседание комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Обсуждение анонсированной реформы прокуратуры решили перенести на понедельник, 9 сентября.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

      К теме: Касько стал первым заместителем генпрокурора: что о нем известно

      Отметим, что кроме членов комитета на заседание пришли представитель президента и вице-спикер Руслан Стефанчук и глава Нацполиции Сергей Князев.

      По словам Стефанчука, новых предложений относительно реформы прокуратуры, кроме озвученных ранее главой ГПУ Русланом Рябошапкой, не будет. По плану, в соответствующем законопроекте должны отменить прокуратуры и сделать из них офисы прокуроров.

      Что Рябошапка говорил об изменениях в прокуратуречитайте здесь

      Кроме этого, есть предложение об увольнении ряда работников прокуратуры, то есть сокращении штата. Ранее генпрокурор Рябошапка уволил главных прокуроров 12 областей.

      Среди предложенных изменений были и те, которые касаются отмены депутатской неприкосновенности. Ведь после того, как нардепы проголосовали за соответствующий законопроект, нужно внести ряд правок в Уголовный кодекс. Этот вопрос в парламенте будут обсуждать уже на следующей пленарной неделе.

      Также комитет решил рекомендовать законопроект об отмене так называемых "правок Лозового" в Уголовно-процессуальный кодекс.

      Что известно о "правках Лозового" В 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины были внесены изменения, которые получили название "правки Лозового". Они касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобное.

      По состоянию на 18:00 комитет рассматривал вопрос об изменениях, которые помогли бы предотвратить давление правоохранителей на бизнес.

      blog_ava
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      6 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Реформы ГПУ
      Источник: 24 канал
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