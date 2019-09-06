Комитеты Рады одобрили ряд неотложных закнопроектов Зеленского: перечень

Поправки в закон об Антикоррупционном суде, законопроект об импичменте, отмена "правок Лозового", перенос рассмотрения проекта закона о реформе прокуратуры – об этих и других решениях Комитетов Верховной Рады 6 сентября собрал информацию 24 канал.

6 сентября заседали несколько комитетов Рады, 24 канал выбрал важнейшие их решения.

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Изменения в закон об Антикоррупционном суде

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту поддержать проект закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Президент Украины Владимир Зеленский подал этот законопроект в Верховную Раду 29 августа.

Что изменится в законе о ВАКС? Важнейшим изменением является определенность подсудности дел. Говорится о том, что подсудность Высшего антикоррупционного суда будет распространяться на производства, зарегистрированные со дня начала работы этого суда (то есть, с 5 сентября).



В команде Зеленского отмечали, что действующая редакция переходных положений закона о ВАКС предусматривает передачу в Антикоррупционный суд производств, которые рассматривают другие суды – без четкого определения, о каких именно производствах идет речь. Вследствие этого в ВАКС поступят тысячи дел, которые не касаются "дел высокопоставленной коррупции" (цитата из пояснительной записки к законопроекту Зеленского).



Теперь же в ВАКС должны поступать только дела, которыми занимались НАБУ и САП, но рассмотрение которых не завершено в других судах.

Реформа прокуратуры

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности перенес на 9 сентября рассмотрение проекта закона (1032) о реформе органов прокуратуры.

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Комитет перенес рассмотрение законопроекта о внесении изменений в законы Украины о деятельности Национальной гвардии, хотя президент и определил его как неотложный.

О какой реформе прокуратуры говорится? Зеленский предлагает создать Офис Генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины, ликвидировать Военную прокуратуру и пост главного военного прокурора.



Кроме того, в предлагаемом законопроекте говорится о полномочиях президента указом увольнять генпрокурора на основании совета Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия.



Примечательно, что в изменениях есть и конкретное требование к претендентам на должность главного прокурора страны: этот человек должен быть гражданином Украины, который имеет высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не менее 5 лет.

Импичмент президента Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует президентский законопроект 1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)".

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Согласно законопроекту, Верховная Рада Украины может отстранить Президента Украины от должности исключительно в случае совершения им государственной измены или другого преступления.

Каковы главные идеи закона об импичменте? Основанием для начала процедуры является представление от конституционного большинства (более 300 сейчас) депутатов. Их подписи потом отозвать будет нельзя.



Документ должен иметь полноценное правовое обоснование необходимости создания специальной временной следственной комиссии. Комиссию создают решением Рады обычным большинством голосов, далее комиссия расследует, совершил ли президент государственную измену или другое преступление. В комиссии – нардепы пропорционально размеру фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи.



Заседание ВР, на котором будут рассмотрены выводы комиссии, должен быть открытым (если информация, которую озвучивают, не составляет государственную тайну). Далее Конституционный и Верховный Суды рассмотрят дело и оглашают выводы.



Если выводы судов положительные – Верховная Рада принимает решение о смещении президента Украины с поста. Для этого нужно три четверти голосов народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады.

"Правки Лозового"

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять проект закона об изменениях в некоторые законодательные акты. Здесь говорится о так называемых "правках Лозового", которые касались сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

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НАБУ и ГБР также предлагают предоставить право самостоятельно "осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий". Фактически, речь идет о "прослушке" без предварительного разрешения суда.

А как насчет депутатов? Президент Зеленский инициирует снятие нормы, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.



Все это стало возможно благодаря отмене Радой депутатской неприкосновенности.

Уголовная ответственность за янтарь

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует принять проект закона относительно уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины.

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Цель этого законопроекта – усиление противодействия незаконной добыче янтаря и его контрабанде, предотвращение недобросовестного использования действующих законов для избежания уголовной ответственности.

Почему Зеленский хочет усилить ответственность за янтарь? Во время незаконной добычи янтаря копатели уничтожают земли и леса, загрязняют подземные воды. Это не только создает опасность для жизни и здоровья людей, но и угрозу возникновения экологической катастрофы в регионе.



Члены комитета, к слову, поддержали идею повышения ответственности за незаконное обращение со всеми другими полезными ископаемыми. Это должно обеспечить системный подход к предупреждению преступлений в сфере недропользования.

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