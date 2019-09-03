Импичмент президента: Стефанчук рассказал, когда в Раду внесут проект закона

Законопроект об импичменте Президента Украины внесут в Верховную Раду на следующей пленарной неделе. Тогда же народные избранники смогут его рассмотреть.

Об этом рассказал представитель президента в Верховной Раде и первый вицеспикер парламента Руслан Стефанчук в кулуарах парламента.

Важно: Сто дней президента Зеленского: какие обещания президент успел выполнить?

Этот вопрос мы вносим буквально уже на следующую неделю. Один из первых – закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины,

– подчеркнул политик.

Что такое импичмент?​

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

Что предусматривает процедура импичмента?

Зеленский еще 29 мая подавал на рассмотрение предыдущей Рады 8-го созыва законопроект об импичменте. Но тогда депутаты даже не смогли включить его в повестку дня сессии. Этот законопроект предусматривал, что парламент может устранить гаранта от должности "в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

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После избрания новой Рады Зеленский зарегистрировал закон об импичменте в первый день ее работы – 29 августа. В тексте законопроекта предусмотрена не только процедура импичмента, но и процесс формирования временной следственной комиссии.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Рады, подписи которых не отзываются. Оно должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.

Что говорил об импичменте Зеленский?

Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей.



Впоследствии он добавил, что законопроект об импичменте будет одним из первых, который рассмотрит обновленная Верховная Рада, ведь нардепы предыдущего созыва отказывались его рассматривать.

К слову, 3 сентября во время заседания Рады депутаты проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Не поддержали законопроект только представители "Оппозиционного платформы – За жизнь", один внефракционный, а трое нардепов из "Европейской Солидарности" воздержались от голосования.