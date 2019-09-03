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      Імпічмент президента: Стефанчук розповів, коли у Раду внесуть проєкт закону

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      Стефанчук заявив, що проєкт про імунітет Президента розглянуть наступного тижня
      Стефанчук заявив, що проєкт про імунітет Президента розглянуть наступного тижня / Скріншот

      Законопроєкт про імпічмент Президента України внесуть до Верховної Ради наступного пленарного тижня. Тоді ж народні обранці зможуть його розглянути.

      Про це розповів представник президента у Верховній Раді та перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук у кулуарах парламенту.

      Важливо: Сто днів президента Зеленського: які обіцянки президент встиг виконати?

      Це питання ми вносимо буквально вже на наступний тиждень. Один з перших – закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягнення до відповідальності президента України,
      – наголосив політик.

      Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Що передбачає процедура імпічменту?

      Зеленський ще 29 травня подавав на розгляд попередньої Ради 8-го скликання законопроект про імпічмент. Але тоді депутати навіть не змогли включити його до порядку денного сесії. Цей законопроект передбачав, що парламент може усунути гаранта з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

      Це треба знати: Законопроект про імпічмент від Зеленського: переваги і недоліки

      Після обрання нової Ради Зеленський зареєстрував закон про імпічмент у перший день її роботи 29 серпня. У тексті законопроєкту передбачено не лише процедуру імпічменту, а й процес формування тимчасової слідчої комісії. 

      Підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних депутатів України від конституційного складу Ради, підписи яких не відкликаються. Воно повинне містити правове обґрунтування необхідності створення тимчасової слідчої комісії. Імпічмент регулюватиметься, Конституцією України, регламентом Ради, цим та іншими законами України.

      Що казав про імпічмент Зеленський?Ще під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів.

      Згодом він додав, що законопроєкт про імпічмент буде одним із перших, який розгляне оновлена Верховна Рада, адже нардепи попереднього скликання відмовлялися його розглядати.

      До слова, 3 вересня під час засідання Ради депутати проголосували за скасування депутатської недоторканності. Не підтримали законопроєкт лише представники "Опозиційної платформи – За життя", один позафракційний, а троє нардепів з "Європейської Солідарності" утрималися від голосування.

      blog_ava
      Зняття депутатської недоторканності: що це означає
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство Новини України Новини політики Імпічмент Президент України Руслан Стефанчук
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