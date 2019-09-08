За закон об импичменте проголосует вся " Слуга народа"

Законопроект об особой процедуре устранения президента с поста (импичмент) может быть проголосован в Верховной Раде уже на следующей пленарной неделе, с 9 сентября. Свои голоса за документ готовы отдать все народные депутаты от партии "Слуга народа".

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал первый вицеспикер парламента Руслан Стефанчук.

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Он (законопроект) будет стоять в повестке дня. И я глубоко убежден, что он получит поддержку не менее 254 народных депутатов (количество нардепов от "Слуги народа", – ред.). Насчет других-посмотрим,

– сказал Стефанчук.

Законопроект 1012 об импичменте авторства президента Владимира Зеленского 6 сентября одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Что такое импичмент?

Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента - как правило, досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Что предусматривает законопроект об импичменте?

Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом рады, этим и другими законами Украины.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Эти подписи отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии.

Порядок объявления импичмента президенту Украины:

представление Верховной Рады о совершенном президентом преступления; голосование Рады за объявление начала процедуры импичмента и создании временной комиссии (необходимо 300 +1 голос); формирование временной следственной комиссии; комиссия проводит расследование факта и обстоятельств преступления; следственная комиссия готовит и подает в Раду выводы и предложения относительно проведенного расследования; рассмотрение Радой выводов комиссии с участием президента, председателя и судей КСУ, председателей ВСУ и ГПУ и уполномоченную ВРУ по правам человека; Рада голосует за представление выводов ВСК и результатов обсуждения в ВСУ и КСУ (голосование тайное, нужно 300 +1 голос); ВСУ и КСУ рассматривают представление Верховной Рады; Рада принимает решение об отстранении президента с поста (голосование тайное, нужно 338 и более голосов); президент теряет полномочия после объявления об этом председателя парламента.

В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, председатель парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.