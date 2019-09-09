Стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента

Верховная Рада планирует на этой неделе начать рассмотрение законопроекту об импичменте президента. Так, начало рассмотрения запланировано на четверг, 12 сентября.

Законопроект об устранении президента с поста уже стоит в повестке дня, подчеркнул во время согласительного совета первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

К слову: За закон об импичменте проголосует вся "Слуга народа"

Это тот самый законопроект об импичменте, о котором много говорилось в Украине. Впервые мы будем его рассматривать и голосовать,

– подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что в повестке дня антикоррупционные инициативы. Рада начнет их рассмотрение со следующей сессионной недели – 17 сентября.

"Нас самих чуть чуть не удовлетворяет тот темп, в котором мы работаем. Наша фракция готова работать интенсивнее. Знаю, что не все коллеги это разделяют, но будем искать какой-то общий знаменатель", – резюмировал Корниенко.

Что говорил об импичменте Зеленский?

Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей.



Впоследствии он добавил, что законопроект об импичменте будет одним из первых, который рассмотрит обновленная Верховная Рада, ведь нардепы предыдущего созыва отказывались его рассматривать.