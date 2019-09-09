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      Стало известно, когда Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента

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      Рада начнет рассмотрение законопроекта об импичменте 12 сентября
      Рада начнет рассмотрение законопроекта об импичменте 12 сентября / ba.org.ua

      Верховная Рада планирует на этой неделе начать рассмотрение законопроекту об импичменте президента. Так, начало рассмотрения запланировано на четверг, 12 сентября.

      Законопроект об устранении президента с поста уже стоит в повестке дня, подчеркнул во время согласительного совета первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

       К слову: За закон об импичменте проголосует вся "Слуга народа"

      Это тот самый законопроект об импичменте, о котором много говорилось в Украине. Впервые мы будем его рассматривать и голосовать,
      – подчеркнул парламентарий.

      Он также отметил, что в повестке дня антикоррупционные инициативы. Рада начнет их рассмотрение со следующей сессионной недели – 17 сентября.

      "Нас самих чуть чуть не удовлетворяет тот темп, в котором мы работаем. Наша фракция готова работать интенсивнее. Знаю, что не все коллеги это разделяют, но будем искать какой-то общий знаменатель", – резюмировал Корниенко.

      Что говорил об импичменте Зеленский?
      Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей.

      Впоследствии он добавил, что законопроект об импичменте будет одним из первых, который рассмотрит обновленная Верховная Рада, ведь нардепы предыдущего созыва отказывались его рассматривать.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Импичмент Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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