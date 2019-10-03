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      Хто очолить "Слугу народу" замість Разумкова: нардеп назвала прізвище

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      Олександр Корнієнко найімовірніше стане новим головою "Слуги народу"
      Олександр Корнієнко найімовірніше стане новим головою "Слуги народу" / Фото з Facebook

      Новим главою партії "Слуга народу" може стати перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко. Проте, остаточно питання вирішать нардепи на з'їзді партії.

      "Слуга народу" наприкінці жовтня проведе з'їзд, на якому буде обговорюватися зміна голови партії. Нині керівником партії є голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він сам написав заяву про те, що хоче скласти з себе повноваження, адже вважає некоректним, коли голова парламенту одночасно ще й очолює політсилу.

      До теми: Разумков пояснив, чому йде з посади голови партії "Слуга народу"

      Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа відзначила, що наразі у фракції активно обговорюється ця тема і можливі нові кандидатури, передає "Обозреватель". Наразі основною є саме кандидатура Корнієнка.

      Вона додала,  що "не чула" про те, щоб називалися ще які-небудь прізвища, крім Корнієнка. Остаточно питання нового голови партії вирішиться на з'їзді.

      До слова, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія також говорив, що саме Корнієнко може замінити Разумкова на посаді.

      Хто такий Олександр Корнієнко? Був керівником передвиборчого штабу "Слуги народу". Пройшов до Верховної Ради ІХ скликання під 7 номером у списку політичної партії. Голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Корнієнко Дмитро Разумков Слуга народу Верховна Рада
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