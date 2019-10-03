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      Кто возглавит "Слугу народа" вместо Разумкова: нардеп назвала фамилию

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      Александр Корниенко вероятнее всего станет новым главой "Слуги народа"
      Александр Корниенко вероятнее всего станет новым главой "Слуги народа" / Фото из Facebook

      Новым главой партии "Слуга народа" может стать первый заместитель председателя фракции "СН" Александр Корниенко. Однако, окончательно вопрос решат нардепы на съезде партии.

      "Слуга народа" в конце октября проведет съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Ныне руководителем партии является председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он сам написал заявление о том, что хочет сложить с себя полномочия, поскольку считает некорректным, когда председатель парламента одновременно еще и возглавляет политсилу.

      К теме: Разумков объяснил, почему уходит с поста председателя партии "Слуга народа"

      Народный депутат из фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа отметила, что сейчас в фракции активно обсуждается эта тема и возможные новые кандидатуры, передает "Обозреватель". Сейчас основной является именно кандидатура Корниенко.

      Она добавила, что "не слышала" о том, чтобы назывались еще какие-нибудь фамилии, кроме Корниенко. Окончательно вопрос нового главы партии решится на съезде.

      К слову, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также говорил, что именно Корниенко может заменить Разумкова на посту.

      Кто такой Александр Корниенко?Был руководителем предвыборного штаба "Слуги народа". Прошел в Верховную Раду IX созыва под 7 номером в списке политической партии. Глава подкомитета по вопросам организации государственной власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, государственных символов и наград.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Верховная Рада Слуга народа Новости Украины Новости политики Дмитрий Разумков Александр Корниенко
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