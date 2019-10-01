Разумков объяснил, почему уходит с поста председателя партии "Слуга народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что в ближайшее время сложит полномочия председателя партии "Слуга народа". Он пояснил, что это не достаточно корректно, когда председатель парламента одновременно еще и возглавляет политсилу.

Разумков на брифинге допустил, что может занимать другую должность в структуре "Слуги народа".

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"Что касается моей позиции – это точно. Мы об этом говорили и раньше. Видимо не достаточно корректно, когда председатель Верховной Рады одновременно является и председателем партии. Я думаю, что будут изменения в руководстве партии. Думаю, что будет меняться и устав партии, и возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре", – отметил он.

По словам нардепа, для эффективного развития и развития партии нужно много времени. А он, как спикер парламента имеет много другой работы.

К сожалению, у председателя ВР недостаточно времени для того, чтобы заниматься еще и партийным строительством. А поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов. Я думаю, что на должность председателя партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом,

– отметил Разумков.

Заметим, "Слуга народа" в конце октября проведет съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Действующего руководителя партии Дмитрия Разумкова на этом посту может заменить его первый заместитель Александр Корниенко.

Что интересно, ряд СМИ перепутали должности председателя партии и председателя фракции "Слуги народа". Поэтому они писали, что с должности собирается уходить не Разумков, а Давид Арахамия. Последний же опроверг эту информацию и отметил, что остается работать председателем фракции "Слуги народа".

Что известно о главе "Слуги народа" Разумкове?Во время президентской предвыборной кампании Дмитрий Разумков был главным политическим советником Владимира Зеленского. Впоследствии, после победы последнего на выборах, стало известно, что Разумков станет председателем пропрезидентской партии и фракции в парламенте.



Но после выборов "Слуга народа" получила абсолютное большинство в Верховной Раде. Как следствие, Разумков стал председателем Верховной Рады, а фракцию возглавил Давид Арахамия. Но председателем партии до сих пор оставался именно Разумков.