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      Разумков пояснив, чому йде з посади голови партії "Слуга народу"

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      Разумков підтвердив, що йде з посади голови партії "Слуга народу"
      Разумков підтвердив, що йде з посади голови партії "Слуга народу" / Фото 24 каналу

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив інформацію про те, що найближчим часом складе повноваження голови партії "Слуга народу". Він пояснив, що це не досить коректно, коли голова парламенту одночасно ще й очолює політсилу.

      Разумков на брифінгу допустив, що може займати іншу посаду у структурі "Слуги народу".

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      "Щодо моєї позиції – дійсно. Ми про це говорили і раніше. Мабуть не досить коректно, коли голова Верховної Ради одночасно є і головою партії. Я думаю, що будуть зміни в керівництві партії. Думаю, що буде змінюватись і статут партії, і можливо, я буду займати іншу посаду в партійній структурі", – зазначив він.

      За словами нардепа, для ефективного розвитку та розбудови партії потрібно багато часу. А він, як спікер парламенту багато багато іншої роботи.

      На жаль, у голови ВР недостатньо часу для того, щоб займатись ще й партійним будівництвом. А оскільки наступного року будуть місцеві вибори, це дуже великий виклик. Я думаю, що на посаду голови партії буде обрано людину, яка ефективно буде займатись саме цим питанням,
      – наголосив Разумков.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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