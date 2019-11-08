"Слуга народу" вже готується до позачергових парламентських виборів, – Сироїд

Президентська партія "Слуга народу" готується до позачергових парламентських виборів. У такий спосіб Офіс Президента запланував "списати негатив" від непопулярних рішень на "поганий парламент та уряд".

Таку думку висловила в інтерв'ю "Радіо НВ" лідерка партії "Самопоміч" та ексвіцеспікерка ВРУ Оксана Сироїд у п'ятницю, 8 листопада.

Нагадаємо: Оксана Сироїд – нова лідерка Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч"

Політикиня зауважила, що розуміє логіку чинної влади та Офісу Президента.

Вони думають, що весь негатив, який збереться, вони спишуть на парламент. Скажуть: "Це був поганий парламент і поганий уряд, зараз ми вам зробимо хороший парламент і хороший уряд. Всі на дострокові вибори!"

– розповіла Сироїд.

І додала, що, наскільки їй відомо, "Слуга народу" "вже розгортає штаби з підготовки до позачергових парламентських виборів".

Причому, що важливо, перед цим президентська фракція має намір проголосувати за скорочення кількості нардепів із 450 до 300.

Дивіться відео повного інтерв'ю Оксани Сироїд:

Оксана Сироїд – колишня народна депутатка від "Самопомочі" та заступниця голови Верховної Ради України VIII скликання.