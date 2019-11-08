22:36
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: На Росії презентували нову вундервафлю. Пристрасті Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      21:40, сьогодні
      Вєсті.UA: Табори для "слуг народу". Коміка Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:57, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      "Слуга народу" вже готується до позачергових парламентських виборів, – Сироїд

      1476 Читать новость на русском
      Оксана Сироїд, голова "Самопомочі"
      Оксана Сироїд, голова "Самопомочі" / parlament.org.ua

      Президентська партія "Слуга народу" готується до позачергових парламентських виборів. У такий спосіб Офіс Президента запланував "списати негатив" від непопулярних рішень на "поганий парламент та уряд".

      Таку думку висловила в інтерв'ю "Радіо НВ" лідерка партії "Самопоміч" та ексвіцеспікерка ВРУ Оксана Сироїд у п'ятницю, 8 листопада.

      Нагадаємо: Оксана Сироїд – нова лідерка Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч"

      Політикиня зауважила, що розуміє логіку чинної влади та Офісу Президента.

      Вони думають, що весь негатив, який збереться, вони спишуть на парламент. Скажуть: "Це був поганий парламент і поганий уряд, зараз ми вам зробимо хороший парламент і хороший уряд. Всі на дострокові вибори!"
      – розповіла Сироїд. 

      І додала, що, наскільки їй відомо, "Слуга народу" "вже розгортає штаби з підготовки до позачергових парламентських виборів".

      Причому, що важливо, перед цим президентська фракція має намір проголосувати за скорочення кількості нардепів із 450 до 300.

      Дивіться відео повного інтерв'ю Оксани Сироїд:

      Оксана Сироїд колишня народна депутатка від "Самопомочі" та заступниця голови Верховної Ради України VIII скликання.

      blog_ava
      У Києві на Оболоні затонула яхта: фото, відео
      сьогодні
      3181
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Новини України Оксана Сироїд Самопоміч Слуга народу Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      сьогодні , 21:00 Верховна Рада злила 440 млн на каналізацію
      Ілля Кротенко 413
      Розведення військ: чи готова Росія піти з Донбасу
      сьогодні , 20:01 Розведення військ: чи готова Росія піти з Донбасу
      Євгенія Мазур 4122
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      728
      Майкл Блумберг планує йти у президенти США: що про нього відомо
      сьогодні , 19:35 Майкл Блумберг планує йти у президенти США: що про нього відомо
      Ірина Кошанська 891
      Про корисний лобізм і банкрутство по-новому, – в інтерв'ю з замміністеркою юстиції
      сьогодні , 19:00 Про корисний лобізм і банкрутство по-новому, – в інтерв'ю з замміністеркою юстиції
      Ірина Поліщук 362
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук