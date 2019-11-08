"Слуга народа" уже готовится к внеочередным парламентским выборам, – Сыроид

Президентская партия "Слуга народа" готовится к внеочередным парламентским выборам. Таким образом Офис Президента запланировал "списать негатив" от непопулярных решений "плохой парламент и правительство".

Такое мнение высказала в интервью "Радио НВ" лидер партии "Самопомочи" и экс-вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид в пятницу, 8 ноября.

Напомним: Оксана Сыроид – новый лидер политической партии "Объединение "Самопомич"

Политик отметила, что понимает логику действующей власти и Офиса Президента.

Они думают, что весь негатив, который соберется, они спишут на парламент. Скажут: "Это был плохой парламент и плохое правительство, сейчас мы вам сделаем хороший парламент и хорошее правительство. Все на досрочные выборы!"

– рассказала Сыроид.

И добавила, что, насколько ей известно, "Слуга народа" "уже разворачивает штабы по подготовке к внеочередным парламентским выборам".

Причем, что важно, перед этим президентская фракция намерена проголосовать за сокращение количества нардепов с 450 до 300.

Смотрите видео полного интервью Оксаны Сыроид:

Оксана Сыроид – бывший народный депутат от "Самопомочи" и заместитель председателя Верховной Рады Украины VIII созыва.