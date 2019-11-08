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      "Слуга народа" уже готовится к внеочередным парламентским выборам, – Сыроид

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      Оксана Сыроид, глава "Самопомочи"
      Оксана Сыроид, глава "Самопомочи" / parlament.org.ua

      Президентская партия "Слуга народа" готовится к внеочередным парламентским выборам. Таким образом Офис Президента запланировал "списать негатив" от непопулярных решений "плохой парламент и правительство".

      Такое мнение высказала в интервью "Радио НВ" лидер партии "Самопомочи" и экс-вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид в пятницу, 8 ноября.

       Напомним: Оксана Сыроид – новый лидер политической партии "Объединение "Самопомич"

      Политик отметила, что понимает логику действующей власти и Офиса Президента.

      Они думают, что весь негатив, который соберется, они спишут на парламент. Скажут: "Это был плохой парламент и плохое правительство, сейчас мы вам сделаем хороший парламент и хорошее правительство. Все на досрочные выборы!"
      – рассказала Сыроид.

      И добавила, что, насколько ей известно, "Слуга народа" "уже разворачивает штабы по подготовке к внеочередным парламентским выборам".

      Причем, что важно, перед этим президентская фракция намерена проголосовать за сокращение количества нардепов с 450 до 300.

      Смотрите видео полного интервью Оксаны Сыроид:

      Оксана Сыроид – бывший народный депутат от "Самопомочи" и заместитель председателя Верховной Рады Украины VIII созыва.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Новости Украины Самопомощь Оксана Сыроид Слуга народа Верховная Рада
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