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      Почему количество нардепов хотят сократить именно до 300

      86 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / Getty Images

      Количество народных депутатов Украины хотят сократить до 300, чтобы число народных избранников было пропорционально населению страны. На сегодня в Украине живут около 30 миллионов человек, рассказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

      Что известно об идее сократить количество нардепов до 300?

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      29 августа Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 и закрепление пропорциональной избирательной системы в Украине. Рада направила этот документ на рассмотрение Конституционного Суда.

      Есть косвенные статистические данные, которые позволяют прийти к выводу о реальном количестве населения Украины. Когда вводили цифру 450 (нардепов), было около 50 миллионов (населения), сейчас – около 30, плюс-минус. Поэтому пропорциональная зависимость сохраняется,
      – сказал представитель президента в КС в интервью "Цензор.НЕТ".

      Кроме того, напомнил Вениславский, еще исторически сложилось, когда в эпоху национально-освободительной борьбы в начале 20 века как раз предполагалось, что должно быть 300 депутатов парламента независимой Украины.

      "Вспомните еще Всеукраинский референдум 2000 года по поводу реформации системы государственного управления. То есть в этой цифре (300 нардепов) много составляющих", – сказал специалист по конституционному праву.

      Когда может произойти сокращение количества нардепов?

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      На вопрос о том, когда может произойти сокращение количества народных избранников, Вениславский ответил, что сначала нужно, чтобы соответствующий законопроект нардепы проголосовали на этой или на следующей недели Рады, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года. А потом на следующей очередной – утвердили двумя третями голосов. После того, как проголосованный закон вступит в силу, на следующих выборах украинцы будут выбирать 300 народных депутатов.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Конституция Конституционный суд Верховная Рада
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