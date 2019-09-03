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      Почему уменьшение количества депутатов является логичным: объясняет Залищук

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      Нардеп 8 созыва ВР Светлана Залищук
      Нардеп 8 созыва ВР Светлана Залищук / slovoidilo.ua

      Нардепы во время второго заседания Рады внесли в повестку дня законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Светлана Залищук считает, что количество народных избранников надо уменьшить, учитывая уменьшение количества населения Украины.

      Нардеп 8 созыва Светлана Залищук в комментарии 24 каналу подчеркнула, что в целом главный вопрос в качестве, а не количестве депутатов.

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      Залищук отметила, что речь идет об ответственности депутатов, о депутатской неприкосновенности, о том, как часто депутат ходит на работу и насколько активен депутат в самом парламенте.

      Эксперт добавила, что в мире существует определенная взаимозависимость между количеством населения и количеством депутатов, которые его представляют.

      После 1991 года нас было 52 миллиона, поэтому оправдана была цифра 450 депутатов. Сегодня нас 38 миллионов, поэтому уменьшение (количества депутатов – ред. 24 канал) является логичным,
      – сказала Залищук.

      Экс-нардеп считает, что сейчас очень важно изменить процесс избрания депутатов и избежать конфликтов интересов, когда депутаты идут в Раду, чтобы лоббировать собственный бизнес.

      Когда мы сможем это побороть, то тогда будет не так важно, их (депутатов – ред. 24 канал) 300 или 350. Мы будем понимать, что депутаты работают во имя общества,
      – отметила Светлана Залищук.

      Эксперт отметила, что в уменьшении количества народных депутатов необходимо использовать коэффициент соотношения между количеством населения и представителями в Раде.

      Мы стремимся к пропорциональной системе, но, возможно, когда-нибудь мы вернемся снова к мажоритарке. И тогда одному депутату представлять округ, в котором будет 280 тысяч населения, будет абсолютно невозможно,
      – отметила Залищук.

      Экс-нардеп объясняет, что даже за полгода физически невозможно объездить весь округ и пообщаться со всеми людьми, поэтому невозможно должным образом представлять их интересы в обществе. Именно поэтому нужно правильно выбирать коэффициент представительства количестве депутатов, которые смогут должным образом представить интересы общества в Раде.

      Светлана Залищук объясняет, почему нужно сократить количество народных депутатов: смотрите видео

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      Что предусматривает законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине?

      • Уменьшить состав народных депутатов Украины с нынешних 450 до 300.
      • Ввести языковой ценз. То есть гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепить пропорциональную систему выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.
      • Изъять из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, так как это дублируется в статье 71.

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      Что такое пропорциональная система с открытыми списками?

      Когда на парламентских выборах голосуют не за партию, а за конкретного кандидата от нее. И это при условии, что политсилы не скрывают списки своих кандидатов. Кто больше голосов из них набирает, тот поднимается выше в рейтинге. Поэтому конфигурация может измениться кардинально в сравнении с тем, что на старте зарегистрировала политическая партия.

      Выборы по открытым спискам – это возможность для избирателя изменить порядок кандидатов в списке партии и указать, кто войдет в парламент. То есть это изменение рейтинга за счет голосования за отдельного кандидата в списке партии.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк, Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Конституция Законодательство
      Источник: 24 канал
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