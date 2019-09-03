Чому зменшення кількості депутатів є логічним: пояснює Заліщук

Нардепи під час другого засідання Ради внесли у порядок денний законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. Світлана Заліщук вважає, що кількість народних обранців треба зменшити, враховуючи зменшення кількості населення України.

Екснардепка 8 скликання Світлана Заліщук у коментарі 24 каналу наголосила, що загалом головне питання у якості, а не кількості депутатів.

Як голосували депутати: Скорочення кількості нардепів і пропорційні вибори: Рада дала старт змінам до Конституції

Заліщук зазначила, що йдеться про відповідальність депутатів, про депутатську недоторканність, про те, як часто депутат ходить на роботу та наскільки депутат активний у самому парламенті.

Експертка додала, що у світі існує певна взаємозалежність між кількістю населення та кількістю депутатів, які його представляють.

Після 1991 року нас було 52 мільйони, тому виправдана була цифра 450 депутатів. Сьогодні нас 38 мільйонів, тому зменшення (кількості депутатів – ред. 24 канал) є логічним,

– сказала Заліщук.

Екснардепка вважає, що зараз дуже важливо змінити процес обрання депутатів та уникнути конфліктів інтересів, коли депутати йдуть в Раду, щоб лобіювати власний бізнес.

Коли ми зможемо це побороти, то тоді буде не так важливо, чи їх (депутатів – ред. 24 канал) 300 чи 350. Ми будемо розуміти, що депутати працюють в ім'я суспільства,

– наголосила Світлана Заліщук.

Експертка зазначила, що у зменшенні кількості народних депутатів потрібно використати коефіцієнт співвідношення між кількістю населення та представниками у Раді.

Ми прагнемо до пропорційної системи, але можливо колись ми повернемось знову до мажоритарки. І тоді одному депутату представляти округ у якому буде 280 тисяч населення буде абсолютно неможливо,

– наголосила Заліщук.

Екснардепка пояснює, що навіть за пів року фізично неможливо об'їздити весь округ та поспілкуватися з усіма людьми, тож неможливо належно представляти їхні інтереси у суспільстві. Саме тому потрібно правильно обирати коефіцієнт представництва кількості депутатів, які зможуть належним чином представити інтереси суспільства у Раді.

Світлана Заліщук пояснює, чому потрібно скоротити кількість народних депутатів: дивіться відео

До речі: Рада скасувала депутатську недоторканність

Що передбачає законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні?

Зменшити склад народних депутатів України із нинішніх 450 до 300.

Запровадити мовний ценз. Тобто громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

Закріпити пропорційну систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.

Вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.

Зверніть увагу: Рада збирається збільшити кількість омбудсменів: для чого

Що таке пропорційна система з відкритими списками?

Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.

Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.