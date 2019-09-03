18:46
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Рада збирається збільшити кількість омбудсменів: для чого

      106 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / сайт президента

      Народні обранці більшістю голосів включили до порядку денного сесії Ради проєкт закону, що передбачає збільшення кількості уповноважених з прав людини.

      Так, за передачу законопроєкту на розгляд Конституційного Суду проголосували 298 депутатів, проти – 42. Подання на розгляд Ради вніс президент Володимир Зеленський. Він позначив його як невідкладний.

      Актуально: Президенту хочуть дозволити призначати керівників НАБУ та ДБР

      Законопроєкт породжує більше запитань. Ми не можемо створювати десяток "квазіпрезидентів", які відповідають за дотримання Конституції. Нам вчергове пропонують поставити воза поперед коня: тобто ми не бачимо концепції. Наступного дня хтось може вирішити: нам треба вдесятеро омбудсменів більше. Та це – не коректно,
      – відреагував на президентську ініціативу нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко перед голосуванням.

      Згодом ще низка депутатів заявила про необґрунтованість концепції запропонованого законопроєкту.

      Проєкт закону пропонує закріпити нове повноваження за парламентом – призначати та звільняти з посад уповноважених Верховної Ради з дотриманням законів в окремих сферах. Метою змін є забезпечення ефективного механізму парламентського контролю за дотриманням прав та свобод людини і громадянина в Україні.

      "Проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина є без перебільшення найактуальнішою з соцпроблем в Україні. Саме тому важливим є створення дієвого і ефективного механізму контролю за дотриманням прав і свобод людини в Україні", – мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту, автором якої виступає очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

      Він зазначає: одна посадова особа – уповноважений Верховної Ради з прав людини – не може ефективно виконувати належні їй повноваження.

      Зверніть увагу! Наразі в Україні одного омбудсмена призначає на посаду і звільняє з неї Верховна Рада. Робиться це таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

      Уповноваженим можуть призначити громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх 5 років проживає в Україні.

      Зараз цю посаду обіймає Людмила Денісова.

      blog_ava
      У сім'ї Юлії Тимошенко сталося горе, – нардеп
      сьогодні
      7891
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Володимир Зеленський Людмила Денісова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      сьогодні , 18:27 Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      133
      Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      сьогодні , 18:14 Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      321
      Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      сьогодні , 17:00 Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      Ольга Черненко 939
      Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      сьогодні , 16:13 Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      Ірина Поліщук 1568
      Як перестати боятись стоматологів
      сьогодні , 16:00 Як перестати боятись стоматологів
      Олександр Бевза 282
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук