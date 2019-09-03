Рада збирається збільшити кількість омбудсменів: для чого

Народні обранці більшістю голосів включили до порядку денного сесії Ради проєкт закону, що передбачає збільшення кількості уповноважених з прав людини.

Так, за передачу законопроєкту на розгляд Конституційного Суду проголосували 298 депутатів, проти – 42. Подання на розгляд Ради вніс президент Володимир Зеленський. Він позначив його як невідкладний.

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Законопроєкт породжує більше запитань. Ми не можемо створювати десяток "квазіпрезидентів", які відповідають за дотримання Конституції. Нам вчергове пропонують поставити воза поперед коня: тобто ми не бачимо концепції. Наступного дня хтось може вирішити: нам треба вдесятеро омбудсменів більше. Та це – не коректно,

– відреагував на президентську ініціативу нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко перед голосуванням.

Згодом ще низка депутатів заявила про необґрунтованість концепції запропонованого законопроєкту.

Проєкт закону пропонує закріпити нове повноваження за парламентом – призначати та звільняти з посад уповноважених Верховної Ради з дотриманням законів в окремих сферах. Метою змін є забезпечення ефективного механізму парламентського контролю за дотриманням прав та свобод людини і громадянина в Україні.

"Проблема реалізації прав і свобод людини і громадянина є без перебільшення найактуальнішою з соцпроблем в Україні. Саме тому важливим є створення дієвого і ефективного механізму контролю за дотриманням прав і свобод людини в Україні", – мовиться у пояснювальній записці до законопроєкту, автором якої виступає очільник Офісу Президента Андрій Богдан.

Він зазначає: одна посадова особа – уповноважений Верховної Ради з прав людини – не може ефективно виконувати належні їй повноваження.

Зверніть увагу! Наразі в Україні одного омбудсмена призначає на посаду і звільняє з неї Верховна Рада. Робиться це таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.



Уповноваженим можуть призначити громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх 5 років проживає в Україні.



Зараз цю посаду обіймає Людмила Денісова.