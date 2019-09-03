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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Рада собирается увеличить количество омбудсменов: для чего

      98 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / Сайт президента

      Народные избранники большинством голосов включили в повестку дня сессии Рады проект закона, который предусматривает увеличение количества уполномоченных по правам человека.

      Так, за передачу законопроекта на рассмотрение Конституционного Суда проголосовали 298 депутатов. Представление на рассмотрение Рады внес президент Владимир Зеленский. Он обозначил его как неотложный.

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      Законопроект порождает больше вопросов. Мы не можем создавать десяток "квазипрезидентов", которые отвечают за соблюдение Конституции. Нам в очередной раз предлагают поставить телегу впереди лошади: то есть мы не видим концепции. На следующий день кто-то может решить: нам нужно в десять раз больше омбудсменов. Но это – не корректно,
      – отреагировал на президентскую инициативу нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко перед голосованием.

      Проект закона предлагает закрепить новое полномочие за парламентом – назначать и увольнять с должностей уполномоченных Верховной Рады с соблюдением законов в отдельных сферах. Целью изменений является обеспечение эффективного механизма парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Украине.

      "Проблема реализации прав и свобод человека и гражданина является без преувеличения самой актуальной из соцпроблем в Украине. Именно поэтому важным является создание действенного и эффективного механизма контроля за соблюдением прав и свобод человека в Украине", – говорится в пояснительной записке к законопроекту, автором которой выступает глава Офиса Президента Андрей Богдан.

      Он отмечает: одно должностное лицо – уполномоченный Верховной Рады по правам человека – не может эффективно выполнять соответствующие ему полномочия.

      Обратите внимание! Сейчас в Украине одного омбудсмена назначает на должность и увольняет с нее Верховная Рада. Делается это тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

      Уполномоченным могут назначить гражданина Украины, который на день избрания достиг 40 лет, владеет государственным языком, имеет высокие моральные качества, опыт правозащитной деятельности и в течение последних 5 лет проживает в Украине.

      Сейчас эту должность занимает Людмила Денисова.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Людмила Денисова
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