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      Чому кількість нардепів хочуть скоротити саме до 300

      1356 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / Getty Images

      Кількість народних депутатів України хочуть скоротити до 300, щоб число народних обранців було пропорційне населенню країни. На сьогодні в Україні живуть близько 30 мільйонів людей, розповів представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

      Що відомо про ідею скоротити кількість нардепів до 300?

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      29 серпня Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів до 300 та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. Рада скерувала цей документ на розгляд Конституційного Суду.

      Є опосередковані статистичні дані, які дозволяють дійти висновку про реальну кількість населення України. Коли запроваджували цифру 450 (нардепів), було близько 50 мільйонів (населення), зараз – приблизно 30, плюс-мінус. Тому пропорційна залежність зберігається,
      – сказав представник президента в КС в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

      Окрім того, нагадав Веніславський, ще історично склалося, коли в епоху національно-визвольних змагань на початку 20 століття якраз передбачалося, що має бути 300 депутатів парламенту незалежної України.

      "Згадайте ще Всеукраїнський референдум 2000 року з приводу реформації системи державного управління. Тобто у цій цифрі (300 нардепів) багато складових", – сказав фахівець із конституційного права.

      Коли може відбутися скорочення кількості нардепів?

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      На запитання про те, коли може відбутися скорочення кількості народних обранців, Веніславський відповів, що спершу треба, щоб відповідний законопроєкт нардепи проголосували на цій чи на наступній Ради, яка відкриється у перший вівторок лютого 2020 року. А потім на наступній черговій – затвердили двома третинами голосів. Після того, як проголосований закон набуде чинності, на наступних виборах українці обиратимуть 300 народних депутатів.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Конституційний суд Конституція Законодавство
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