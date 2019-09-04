На ефективність роботи Ради впливають інші речі, а не кількість депутатів, – експерт

Законопроект про зменшення кількості народних депутатів не вплине на реформу парламенту і на ефективність його роботи. А скасована депутатська недоторканність – це ризик для народних обранців.

Верховна Рада 3 вересня відправила на розгляд Конституційного суду законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. Цей законопроєкт вніс на розгляд парламенту Президент України Володимир Зеленський. Того ж дня Рада остаточно скасувала депутатську недоторканність.

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Щодо зменшення кількості депутатів, то як це вплине на реформу парламенту і на його ефективність – у мене відповіді немає. На ефективність вливають інші речі, а не кількість депутатів,

– розповів у коментарі 24 каналу політичний експерт Кость Бондаренко.

"Якщо ми говоримо про те, що має бути якесь там пропорційне представлення (у парламенті) чи то громадян України, чи то виборців одним депутатом, то нехай мені хтось покаже цю формулу. Цієї пропорції не існує", – наголосив експерт.

Він додав, що в Україні живуть від 30 до 45 мільйонів людей, і в нашому парламенті – 450 депутатів. Їхню кількість можуть зменшити до 300. Водночас у Греції живуть 11 мільйонів живуть і там теж 300 депутатів.

"Тобто формули немає. Але питанні в іншому – для чого це? Воно нічого не дає", – переконаний Бондаренко.

Щодо скасування депутатської недоторканності, то експерт переконаний, що це ризик. Тому що недоторканність була гарантією незалежності депутатів, зокрема від втручання з боку органів виконавчої влади.

"Скасована недоторканність – це великі ризики", – наголосив політичний експерт.

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