На эффективность работы Рады влияют другие вещи, а не количество депутатов, – эксперт

Законопроект об уменьшении количества народных депутатов не повлияет на реформу парламента и на эффективность его работы. А отмененная депутатская неприкосновенность – это риск для народных избранников.

Верховная Рада 3 сентября отправила на рассмотрение Конституционного суда законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Этот законопроект внес на рассмотрение парламента Президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность.

Читайте также: Почему уменьшение количества депутатов является логичным: объясняет Залищук

Относительно уменьшения количества депутатов, то как это повлияет на реформу парламента и на его эффективность – у меня ответа нет. На эффективность влияют другие вещи, а не количество депутатов,

– рассказал в комментарии 24 каналу политический эксперт Кость Бондаренко.

"Если мы говорим о том, что должно быть какое-то там пропорциональное представление (в парламенте) будь то граждан Украины, будь то избирателей одним депутатом, то пусть мне кто-то покажет эту формулу. Этой пропорции не существует", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в Украине живут от 30 до 45 миллионов людей и в нашем парламенте – 450 депутатов. Их количество могут уменьшить до 300. В то же время в Греции живут 11 миллионов и там тоже 300 депутатов.

"То есть формулы нет. Но вопрос в другом – для чего это? Оно ничего не дает", – убежден Бондаренко.

Относительно отмены депутатской неприкосновенности, то эксперт убежден, что это риск. Потому что неприкосновенность была гарантией независимости депутатов, в частности от вмешательства со стороны органов исполнительной власти.

"Отмененная неприкосновенность – это большие риски", – подчеркнул политический эксперт.

Читайте также: Нардепы собираются изменить Конституцию: что стоит учесть