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      На эффективность работы Рады влияют другие вещи, а не количество депутатов, – эксперт

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      Уменьшение количества депутатов не повлияет не эффективность работы парламента
      Уменьшение количества депутатов не повлияет не эффективность работы парламента / dt.ua

      Законопроект об уменьшении количества народных депутатов не повлияет на реформу парламента и на эффективность его работы. А отмененная депутатская неприкосновенность – это риск для народных избранников.

      Верховная Рада 3 сентября отправила на рассмотрение Конституционного суда законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Этот законопроект внес на рассмотрение парламента Президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность.

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      Относительно уменьшения количества депутатов, то как это повлияет на реформу парламента и на его эффективность – у меня ответа нет. На эффективность влияют другие вещи, а не количество депутатов,
      – рассказал в комментарии 24 каналу политический эксперт Кость Бондаренко.

      "Если мы говорим о том, что должно быть какое-то там пропорциональное представление (в парламенте) будь то граждан Украины, будь то избирателей одним депутатом, то пусть мне кто-то покажет эту формулу. Этой пропорции не существует", – подчеркнул эксперт.

      Он добавил, что в Украине живут от 30 до 45 миллионов людей и в нашем парламенте – 450 депутатов. Их количество могут уменьшить до 300. В то же время в Греции живут 11 миллионов и там тоже 300 депутатов.

      "То есть формулы нет. Но вопрос в другом – для чего это? Оно ничего не дает", – убежден Бондаренко.

      Относительно отмены депутатской неприкосновенности, то эксперт убежден, что это риск. Потому что неприкосновенность была гарантией независимости депутатов, в частности от вмешательства со стороны органов исполнительной власти.

      "Отмененная неприкосновенность – это большие риски", – подчеркнул политический эксперт.

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      Автор: Ирина Лабяк, Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Снятие неприкосновенности Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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