Оксана Сыроид – новая лидер Политической партии "Объединение "Самопомич"

Новым лидером "Самопомочи" стала известный политик и юрист, бывшая вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид. Соответствующее решение принял XX съезд Политической партии "Объединение "Самопомич", который состоялся в субботу, 19 октября, в Киеве. 127 делегатов проголосовали за такое решение, 3 воздержались

По словам Оксаны Сыроид, по состоянию на сегодня есть несколько ключевых вызовов, которые стоят перед ней и всей партией.

Наша главная тактическая задача сейчас – найти слова и способы их донесения, чтобы люди нас услышали и поняли. А наша цель очень четкая – вернуться к центру принятия решений в украинской политике. Потому что мы знаем как. Надо только верить и делать,

– подчеркнула политик.

По словам Оксаны Сыроид, именно местные выборы должны стать тем фундаментом, который поможет "Самопомочи" вернуться в большую политику.

"Идя на выборы, мы предложим стратегию развития крупных городов и областных центров, а также стратегию развития ОТГ", – добавила новоизбранный лидер партии.

Оксана Сыроид также поблагодарила бывшего лидера "Самопомочи" Андрея Садового за годы плодотворной работы.

Андрей Садовый после сложения своих полномочий остался членом партии.

Я семь лет отдал руководству "Объединением "Самопомочи", и это одни из лучших лет моей жизни. И я остаюсь в партии, я буду активным членом "Самопомочи". Я думаю, принесу больше пользы, помогая вам. Мне важна победа каждого из вас,

– отметил Андрей Садовый во время выступления на съезде.

Оксана Сыроид – бывший народный депутат и заместитель главы Верховной Рады Украины VIII созыва.



► Оксана Сыроид вместе с бывшим командующим вооруженных сил США в Европе генералом Беном Ходжесом является соучредителем Львовского безопастностного форума.



► Также она преподает в Киевской школе экономики и Национальном университете Киево-Могилянской Академии.



► На парламентских выборах 2019 года вошла в первую пятерку кандидатов в народные депутаты от Политической партии "Объединение "Самопомич".