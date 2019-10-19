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      Оксана Сироїд – нова лідерка Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч"

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      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд / zaxid.net

      Новою лідеркою "Самопомочі" стала відомий політик та юрист, колишня віце-спікерка Верховної Ради України Оксана Сироїд. Відповідне рішення увалив XX з’їзд Політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", який відбувся у суботу, 19 жовтня, у Києві. 127 делегатів проголосували за таке рішення, 3 утрималися

      За словами Оксани Сироїд, станом на сьогодні є декілька ключових викликів, які стоять перед нею та усією партією.

      Наше головне тактичне завдання зараз – знайти слова і способи їх донесення, щоб люди нас почули і зрозуміли. А наша мета дуже чітка – повернутися до центру ухвалення рішень в українській політиці. Бо ми знаємо як. Треба лише вірити і робити,
      – наголосила політик.

      За словами Оксани Сироїд, саме місцеві вибори мають стати тим фундаментом, який допоможе "Самопомочі" повернутися до великоїполітики.

      "Йдучи на вибори, ми запропонуємо стратегію розвитку великих міст і обласних центрів, а також стратегію розвитку ОТГ", – додала новообраний лідер партії.

      Оксана Сироїд також подякувала колишньому лідеру "Самопомочі" Андрію Садовому за роки плідної роботи.

      Андрій Садовий після складання своїх повноважень залишився членом партії.

      Я сім років віддав керівництву "Об'єднанням "Самопомочі", і це одні з найкращих років мого життя. І я лишаюся в партії, я буду активним членом "Самопомочі". Я думаю, принесу більше користі, допомагаючи вам. Мені важлива перемогакожного з вас,
      – наголосив Андрій Садовий під час виступу на з’їзді.

      Оксана Сироїд – колишній народний депутат та заступниця голови Верховної Ради України VIII скликання.

      ► Оксана Сироїд разом із колишнім командувачем збройних сил США в Європі генералом Беном Годжесом є співзасновницею Львіського безпекового форуму.

      ► Також вона викладає в Київській школі економіки та Національному університеті Києво-Могилянська Академія.

      ► На парламентських виборах 2019 року увійшла до першої п'ятірки кандидатів у народні депутати від Політичної партії "Об’єднання "Самопоміч".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Самопоміч Новини України Оксана Сироїд Андрій Садовий
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