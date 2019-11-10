"Слугу народу" очолив Олександр Корнієнко: що про нього відомо

Партія "Слуга народу" 10 листопада провела з’їзд, на якому обрала нового очільника. Так, замість спікера Дмитра Разумкова політсилу тепер очолюватиме нардеп Олександр Корнієнко. Він потрапив до парламенту під 7 номером у передвиборчому списку "Слуги народу". Що відомо про нового главу політсили – далі.

Обрання Олександра Корнієнка головою "Слуги народу" не стало несподіванкою. Так, про те, що це – найімовірніший кандидат на цю посаду говорили однопартійці Корнієнка, а також низка політичних експертів. Вони наголошували: Корнієнко – досвідчений політтехнолог і буде займатися партійним будівництвом, а це – дуже важливо з точки зору підготовки до місцевих виборів.

Біографія Олександра Корнієнка

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Олександр Корнієнко народився у Києві 12 травня 1984 року. Першу вищу освіту отримав у КПІ, там він навчався на спеціальності хімічні технології. У 2007 році отримав диплом магістра хімічної технології та інженерії.

Після цього навчався ще й у Німеччині. Так, у Вісбаденській академії психотерапії та згодом в Українському інституті позитивної психотерапії Корнієнко здобув кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії.

З 2015 по 2019 роки він також навчався у проєкті неформальної освіти Екзистенційний коучінг (на курсі Юрія Кравченка).

Корнієнко і журналістика

Зі студентських років політик займався активною діяльністю у сфері журналістики та культури.

У 2001 –2003 роках підпрацьовує журналістом у журналі "Молоко", а також – на сайті music.com.ua.

У 2003 – 2004 роках – Корнієнко – журналіст, редактор Всеукраїнської молодіжної газети "Молода гвардія".

У 2004 – 2006 роках — він засновує та видає студентську газету "Студентка".

Корнієнко і музика

У 2005 – 2008 та 2011 – 2013 роках Корнієнко був концертним директором та менеджером українського рок-гурту "Крихітка" (раніше – "Крихітка Цахес").

У 2006 – 2008 роках був виконавчим продюсером мистецького об'єднання "Остання барикада", в рамках якого організував низку мистецьких акцій та фестивалів.

Окрім того, новообраний глава "Слуги народу" ще й співає у музичному дуеті "Два Саші". В одному з інтерв’ю Корнієнко зізнався у музичного проєкту є україно-, російсько- та англомовні пісні.



Корнієнко разом із товаришем співає у дуеті "Два Саші"

Корнієнко-коучер

Олександра Корнієнка можна назвати політтехнологом, бізнес-тренером, мотиваційним спікером, консультантом із розвитку. Зокрема, він має десятирічний стаж в проведенні соціальних тренінгів.

Він провів понад 100 навчальних заходів для молоді та студентів.

У 2010 – 2019 роках Олександр Корнієнко займався бізнес-тренінгами та був консультантом з розвитку. Працював зі всесвітньо відомим міжнародними та українським компаніями. Побудував успішний бізнес у сфері навчання та розвитку команд. Започаткував новий напрямок у сфері навчання персоналу — бізнес-ігри.



Корнієнко – відомий політтехнолог і бізнес-коучер

Займався побудовою HR-системи у польовому підрозділі компанії TEZ TOUR Turkey. Також працював у компаніях EPAM, Arcelor Mittal Криворіжсталь, Tickets.ua, Ukrsibbank BNP Paribas та інших.

У політиці

Корнієнко з 2000-их років дотичний до теми політики, проте сам не балотувався ані до парламенту, ані до місцевих рад.

У 2004 – 2005 роках він був активним учасником студентського протестного руху під час Помаранчевої революції.

З 2006 року займався політичним консультуванням під час виборчих кампаній.

На місцевих виборах 2015 року керував кампанією кандидата від партії "Об’єднання "Самопоміч" на посаду міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.

До команди Зеленського Корнієнко приєднався у листопаді 2018 року.

Спочатку він координував волонтерський проєкт ЗеКоманда, який набрав рекордну кількість спостерігачів-волонтерів. Також, організовував роботу по наповненню виборчих комісії, проєкт називався "День виборів".



Дмитро Разумков та Олександр Корнієнко

У квітні 2019 року Корнієнко прийняв рішення йти в політику разом із Володимиром Зеленським та ЗеКомандою.

З травня 2019 року він обійняв посаду керівника передвиборчого штабу партії "Слуга народу".

Корнієнко у парламенті

У Верховній Раді IX скликання Корнієнко є першим заступником голови фракції "Слуги народу", заступником голови ТСК із питань формування та реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Також очолює підкомітет у Комітеті Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Сім’я Корнієнка

Олександр з 2017 року одружений на дівчині на ім'я Ольга. Вона родом з Черкас, вчилася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Працює в сімейному психологічному таборі "Канікули душі". Вона координує участь сімей в таборі, веде майстерні і програми для батьків і дітей.

У 2018 році у подружжя Корнієнків народилася дочка Кіра.



Олександр Корнієнко із дружиною та донькою