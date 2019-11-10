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      "Слугу народа" возглавил Александр Корниенко: что о нем известно

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      Александр Корниенко - биография, фото семья лидера партии Слуга народа
      Александр Корниенко / Гордон

      Партия "Слуга народа" 10 ноября провела съезд, на котором избрала нового руководителя. Так, вместо спикера Дмитрия Разумкова политсилу теперь возглавит нардеп Александр Корниенко. Он попал в парламент под 7 номером в предвыборном списке "Слуги народа". Что известно о новом главе политсилы – дальше.

      Избрание Александра Корниенко главой "Слуги народа" не стало неожиданностью. Так, о том, что это – наиболее вероятный кандидат на эту должность говорили однопартийцы Корниенко, а также ряд политических экспертов. Они отмечали: Корниенко – опытный политтехнолог и будет заниматься партийным строительством, а это очень важно с точки зрения подготовки к местным выборам.

      Биография Александра Корниенко

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      Александр Корниенко родился в Киеве 12 мая 1984 года. Первое высшее образование получил в КПИ, там он учился на специальности химические технологии. В 2007 году получил диплом магистра химической технологии и инженерии.

      После этого учился еще и в Германии. Так, в Висбаденской академии психотерапии и впоследствии в Украинском институте позитивной психотерапии Корниенко получил квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.

      С 2015 по 2019 годы он также участвовал в проекте неформального образования Экзистенциальный коучинг (на курсе Юрия Кравченко).

      Корниенко и журналистика

      Со студенческих лет политик занимался активной деятельностью в сфере журналистики и культуры.

      В 2001 -2003 годах подрабатывает журналистом в журнале "Молоко", а также – на сайте music.com.ua.

      В 2003-2004 годах – Корниенко – журналист, редактор Всеукраинской молодежной газеты "Молодая гвардия".

      В 2004-2006 годах он основывает и издает студенческую газету "Студентка".

      Корниенко и музыка

      В 2005 – 2008 и 2011 – 2013 годах Корниенко был концертным директором и менеджером рок-группы "Крихітка" (ранее – "Крошка Цахес").

      В 2006 – 2008 годах был исполнительным продюсером художественного объединения "Последняя баррикада", в рамках которого организовал ряд художественных акций и фестивалей.

      Кроме того, новоизбранный глава "Слуги народа" еще и поет в музыкальном дуэте "Два Саши". В одном из интервью Корниенко признался у музыкального проекта есть украино-, русско - и англоязычные песни.


      Корниенко вместе с товарищем поет в дуэте "Два Саши"

      Корниенко-коучер

      Александра Корниенко можно назвать политтехнологом, бизнес-тренером, мотивационным спикером, консультантом по развитию. В частности, он имеет десятилетний стаж в проведении социальных тренингов.

      Он провел более 100 учебных мероприятий для молодежи и студентов.

      В 2010 – 2019 годах Александр Корниенко занимался бизнес-тренингами и был консультантом по развитию. Работал со всемирно известным международным и украинским компаниями. Построил успешный бизнес в сфере обучения и развития команд. Основал новое направление в сфере обучения персонала — бизнес-игры.

      Корниенко – известный политтехнолог и бизнес-коучер

      Занимался построением HR-системы в полевом подразделении компании TEZ TOUR Turkey. Также работал в компаниях EPAM, Arcelor Mittal Криворожсталь, Tickets.ua, Ukrsibbank BNP Paribas и других.

      В политике

      Корниенко с 2000-ых годов имеет отношение к теме политики, однако сам не баллотировался ни в парламент, ни в местные советы.

      В 2004 – 2005 годах он был активным участником студенческого протестного движения во время Оранжевой революции.

      С 2006 года занимался политическим консультированием во время избирательных кампаний.

      На местных выборах 2015 года руководил кампанией кандидата от партии "Объединение" Самопомич" на должность городского головы Николаева Александра Сенкевича.

      К команде Зеленского Корниенко присоединился в ноябре 2018 года.

      Сначала он координировал волонтерский проект ЗеКоманда, который набрал рекордное количество наблюдателей-волонтеров. Также, организовывал работу по наполнению избирательных комиссии, проект назывался "День выборов".


      Дмитрий Разумков и Александр Корниенко

      В апреле 2019 года Корниенко принял решение идти в политику вместе с Владимиром Зеленским и ЗеКомандой.

      С мая 2019 года он занял пост руководителя предвыборного штаба партии "Слуга народа".

      Корниенко в парламенте

      В Верховной Раде VIII созыва Корниенко является первым заместителем председателя фракции "Слуги народа", заместителем председателя ВСК по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины. Также возглавляет подкомитет в Комитете Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

      Семья Корниенко

      Александр с 2017 года женат на девушке по имени Ольга. Она родом из Черкасс, училась в Черкасском национальном университете имени Богдана Хмельницкого. Работает в семейном психологическом лагере "Каникулы души". Она координирует участие семей в лагере, ведет мастерские и программы для родителей и детей.

      В 2018 году у супругов Корниенко родилась дочь Кира.

      Александр Корниенко с женой и дочкой

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Слуга народа Александр Корниенко Новости Украины Новости политики
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