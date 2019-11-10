Кто может заменить Разумкова в "Слуге народа"

10 ноября должен пройти съезд пропрезидентской партии "Слуга народа". На нем должны выбрать нового главу. Дело в том, что нынешний глава политсилы Дмитрий Разумков является спикером украинского парламента, поэтому он фактически не может управлять ни одной политсилой. Кроме того, он и не имеет возможности заниматься партийными делами.

Как сообщает BBC, самым вероятным претендентом на место Разумкова сейчас является Александр Корниенко, первый заместитель председателя фракции "Слуги народа". В избирательном списке он шел под седьмым номером.

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"Он – опытный политтехнолог и будет заниматься партийным строительством. Это очень важно с точки зрения подготовки к местным выборам, чтобы не повторять ошибок, связанных с формированием депутатского корпуса. Теперь будут работать более системно с точки зрения отбора кадров", – подчеркнул политолог Владимир Фесенко.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что кандидатуру Корниенко пока еще не доводили директивно до всех участников будущего съезда, однако он "фундаментально работал во время избирательной кампании" и, скорее всего, действительно возглавит партию.

Заметим, что в последнее время Александр Корниенко был рупором партии "Слуга народа". В частности, он от имени политсилы комментировал недавний секс-скандал с Богданом Яременко и снятие депутатской неприкосновенности с нардепа Ярослава Дубневича.

К слову, ранее о том, что именно Корниенко возглавит "Слугу народа" говорили председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия и народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

Что известно об Александре Корниенко

Родился он 12 мая 1984 года в Киеве. Учился в КПИ имени Сикорского, где получил квалификацию магистра химической технологии и инженерии, а также в Висбаденской академии психотерапии в Германии и в Украинском институте позитивной психотерапии, получив квалификацию базового консультанта по позитивной психотерапии.

В начале 2000-х Корниенко работал журналистом журнала "Молоко", сайта music.com.ua, журналистом, редактором молодежной газеты "Молодая гвардия" и в других СМИ. В 2005 – 2008 годах и в 2011 – 2013 годах был концертным директором и менеджером рок-группы "Крихитка" (в прошлом "Крихітка Цахес" – 24 канал).

С 2006 года занимался политическим консультированием в избирательных кампаниях. Работал с разными силами и кандидатами. До того, как стать депутатом, Корниенко проводил социальные и бизнес-тренинги, консультации по развитию. Однако в апреле 2019 года решил завершить карьеру бизнес-тренера и вышел из бизнеса.

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В команде Владимира Зеленского с ноября 2018 года координировал волонтерский проект "ЗеКоманда", отвечал за работу по наполнению избирательных комиссий, возглавлял проект "День выборов". С мая 2019 года был руководителем предвыборного штаба партии "Слуга народа".

В Верховной Раде IX созыва занимает такие должности: