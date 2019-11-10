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      Хто може замінити Разумкова у "Слузі народу"

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      ЗМІ назвали ім'я наступного лідера партії "Слуга народу"
      ЗМІ назвали ім'я наступного лідера партії "Слуга народу" / Колаж 24 каналу

      10 листопада має пройти з’їзд пропрезидентської партії "Слуга народу". На ньому мають обрати нового голову. Річ у тім, що нинішній очільник політсили Дмитро Разумков є спікером українського парламенту, тому він фактично не може керувати жодною політсилою. Крім того, він і не має змоги займатися партійними справами.

      Як повідомляє BBC, найімовірнішим претендентом на місце Разумкова наразі є Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуги народу". У виборчому списку він ішов під сьомим номером.

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      "Він – досвідчений політтехнолог і буде займатися партійним будівництвом. Це дуже важливо з точки зору підготовки до місцевих виборів, щоб не повторювати помилок, пов'язаних з формуванням депутатського корпусу. Тепер будуть працювати більш системно з точки зору відбору кадрів", – підкреслив політолог Володимир Фесенко.

      Видання з посиланням на джерела зазначає, кандидатуру Корнієнка поки ще не доводили директивно до всіх учасників майбутнього з'їзду, проте він "фундаментально працював під час виборчої кампанії" і, скоріше за все, справді очолить партію.

      Зауважимо, що останнім часом Олександр Корнієнко був рупором партії "Слуга народу". Зокрема, він від імені політсили коментував нещодавній секс-скандал з Богданом Яременком і зняття депутатської недоторканності з нардепа Ярослава Дубневича.

      До слова, раніше про те, що саме Корнієнко очолить "Слугу народу" говорили голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія та народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

      Що відомо про Олександра Корнієнка

      Народився він 12 травня 1984 року в Києві. Навчався у КПІ імені Сікорського, де здобув кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії, а також у Вісбаденській академії психотерапії у Німеччині та в Українському інституті позитивної психотерапії за кваліфікацію базового консультанта з позитивної психотерапії.

      На початку 2000-х Корнієнко працював журналістом журналу "Молоко", сайту music.com.ua, журналістом, редактором молодіжної газети "Молода гвардія" та в інших ЗМІ. У 2005 – 2008 роках та у 2011 – 2013 роках був концертним директором та менеджером українського рок-гурту "Крихітка" (у минулому "Крихітка Цахес" – 24 канал).

      З 2006 року займався політичним консультуванням у виборчих кампаніях. Працював з різними силами та кандидатами. До того, як стати депутатом, Корнієнко проводив соціальні та бізнес-тренінги, консультації з розвитку. Проте у квітні 2019 року вирішив завершити кар'єру бізнес-тренера та вийшов із бізнесу.

      Зверніть увагу: "Слуга народу" вже готується до позачергових парламентських виборів, – Сироїд

      У команді Володимира Зеленського з листопада 2018 року координував волонтерський проект "ЗеКоманда", відповідав за роботу з наповнення виборчих комісій, очолював проєкт "День виборів". З травня 2019 року був керівником передвиборчого штабу партії "Слуга народу".

      У Верховній Раді IX скликання займає такі посади:

      • заступник голови Тимчасової спеціальної комісїї Верховної Ради України з питань формування та реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України;
      • голова підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
      • член групи з міжпарламентських зв’язків з Канадою;
      • член групи з міжпарламентських зв’язків з США.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Олександр Корнієнко Дмитро Разумков Новини України Новини політики Слуга народу
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