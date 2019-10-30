13:02
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вино від Кисельова. Нелегкі тюремні будні російської шпигунки
      Вєсті Кремля
      21:35, 29 жовтня
      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      20:41, 29 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Зняття недоторканості з Дубневича: у "Слузі народу" обіцяють підтримати

      304 Читать новость на русском
      У "Слузі народу" обіцяють підтримати зняття недоторканності з Дубневича
      У "Слузі народу" обіцяють підтримати зняття недоторканності з Дубневича / LIGA.net

      Фракція "Слуга народу" буде голосувати у Верховній Раді за позбавлення недоторканності народного депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

      Загалом такі прохання прокуратури нардепи від цієї фракції будуть підтримувати. Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише Укрінформ.

      Що треба знати: Збитки на понад 60 мільйонів гривень – "Укрзалізниця" передала СБУ докази проти Дубневичів

      Засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР має відбутися 30 жовтня. На цьому засіданні мають розглядати подання генпрокурора про надання Радою згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ярослава Дубневича.

      Будемо підтримувати зняття недоторканності. І я думаю, що більшість депутатів будуть підтримувати решту заходів, якщо прокуратура буде просити про це,
      – сказав Корнієнко.

      У чому підозрюють Дубневича? 

      Ярославові Дубневичу планують оголосити підозру щонайменше у двох епізодах

      • неправдиве декларування – порушення антикорупційного законодавства.
      • причетність до корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

      Мовиться про використання службового становища. Через підставні фірми отримали понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що гроші були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції.

      Водночас народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників. У результаті вони використовували "зароблені" гроші на власний розсуд.

      Що треба знати про Дубневичів?

      • Ярослав Дубневич потрапив у Раду в 2012 році. Богдан Дубневич приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. У Верховній Раді минулого скликання молодший Дубневич очолював транспортний комітет. А старший входив до бюджетного.
      • Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що старший із братів лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейок і шпал.
      • Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях.
      • Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.
      blog_ava
      Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
      сьогодні
      9028
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Слуга народу Олександр Корнієнко Дубневич Ярослав Васильович Руслан Рябошапка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сьогодні , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 1041
      Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      сьогодні , 11:19 Чому парламент має зняти недоторканість з короля кеша Дубневича, – Шабунін
      Віталій Шабунін 684
      Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      сьогодні , 08:40 Цинічна гра та обман Заходу, або Сербія посилює зв'язки з Росію: до чого тут Україна
      Блог Медіа 890
      Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      сьогодні , 08:20 Динамо – Шахтар: анонс матчу Кубка України
      Ігор Саджениця 385
      Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      29 жовтня , 22:00 Чи побудують німці власні космічні кораблі?
      Борис Немировський 1171
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук