Зняття недоторканості з Дубневича: у "Слузі народу" обіцяють підтримати

Фракція "Слуга народу" буде голосувати у Верховній Раді за позбавлення недоторканності народного депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Загалом такі прохання прокуратури нардепи від цієї фракції будуть підтримувати. Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише Укрінформ.

Що треба знати: Збитки на понад 60 мільйонів гривень – "Укрзалізниця" передала СБУ докази проти Дубневичів

Засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР має відбутися 30 жовтня. На цьому засіданні мають розглядати подання генпрокурора про надання Радою згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ярослава Дубневича.

Будемо підтримувати зняття недоторканності. І я думаю, що більшість депутатів будуть підтримувати решту заходів, якщо прокуратура буде просити про це,

– сказав Корнієнко.

У чому підозрюють Дубневича?

Ярославові Дубневичу планують оголосити підозру щонайменше у двох епізодах

неправдиве декларування – порушення антикорупційного законодавства.

причетність до корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

Мовиться про використання службового становища. Через підставні фірми отримали понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що гроші були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції.

Водночас народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників. У результаті вони використовували "зароблені" гроші на власний розсуд.

Що треба знати про Дубневичів?