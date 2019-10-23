Зняття недоторканності і арешт Дубневича: Рада розгляне подання ГПУ наступного тижня

Верховна Рада наступного пленарного тижня голосуватиме за подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт народного депутата Ярослава Дубневича.

Подання на Дубневича надійшло комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної ради.

Важливо: Дубневичу планують оголосити про підозру щонайменше у двох епізодах, – Рябошапка

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що навіть якщо депутат недоторканний, але у слідчих органів є достатньо доказів, то вони можуть подати у парламент питання щодо зняття недоторканності.

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича .

Що означає депутатська недоторканість?Депутатська недоторканість передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних обранців. Тобто це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями. Її запроваджували з метою захисту депутатів від політичних переслідувань, охорони незалежності законодавчої гілки влади. Імунітет діє протягом строку повноважень.

Дубневичу оголосять підозру у двох епізодах:

– неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства.

– інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства Укрзалізниці. Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

У результаті вони використовували "зароблені" гроші на власний розсуд.

Важливо: "Чорний день" для Дубневичів: в Укрзалізниці взялися за корупційні схеми

Що відомо про братів Дубневичів?Ярослав Дубневич потрапив у Раду в 2012 році. Богдан Дубневич приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. У Верховній Раді минулого скликання молодший Дубневич очолював транспортний комітет. А старший входив до бюджетного.



Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що старший із братів лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейок і шпал.



Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях.



Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.