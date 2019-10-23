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      Снятие неприкосновенности и арест Дубневича: Рада рассмотрит представление на следующей неделе

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      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / ua.interfax.com.ua

      Верховная Рада на следующей пленарной неделе будет голосовать за представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Ярослава Дубневича.

      Представление на Дубневича поступило в комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады.

      Важно: Дубневичу планируют объявить о подозрении минимум в двух эпизодах, – Рябошапка

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что даже если депутат неприкосновенен, но у следственных органов есть достаточно доказательств, то они могут подать в парламент вопрос о снятии неприкосновенности.

      Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

      Что означает депутатская неприкосновенность?
      Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержания или ареста народных избранников. То есть это юридическая гарантия, защищающая депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами. Ее вводили с целью защиты депутатов от политических преследований, охраны независимости законодательной ветви власти. Иммунитет действует в течение срока полномочий.

      Дубневичу объявят подозрение в двух эпизодах:

      – ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства.

      – другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия Укрзализныци. Речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен. Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

      В результате они использовали "заработанные" деньги по своему усмотрению.

      Важно: "Черный день" для Дубневичей: в Укрзализныце взялись за коррупционные схемы

      Что известно о братьях Дубневичах?
      Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.

      Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныце" скобы для скрепления рельсов и шпал.

      Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичам фирма в 2014 году получила заказов от Укрзализныци на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, ранее работавшие в их компаниях.

      Сделки с Укрзализныцей – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Укрзализниця Снятие неприкосновенности Верховная Рада Дубневич Ярослав Васильевич ГПУ
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