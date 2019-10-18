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      Дубневичу планируют объявить о подозрении минимум в двух эпизодах, – Рябошапка

      8 Читати новину українською
      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / 24 Канал

      Генеральная прокуратура Украины готовит сообщение о подозрении действующему народному депутату Ярославу Дубневичу по двум делам. Одно из этих дел касается намеренно ложного декларирования. Другая – хищения более 93 миллионов гривен через "Укрзализныцю".

      Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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      Проект сообщение о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый – намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства,
      – сказал Рябошапка.

      Другое дело касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятий "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

      "Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП были представлены мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры до того. Но они не проходили в парламенте", – отметил генпрокурор.

      Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

      Что известно о братьях Дубневичах?Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции Достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.

      Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныци" скобы для скрепления рельсов и шпал.

      Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичей фирма в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, ранее работавшие в их компаниях.

      Сделки с "Укрзализныцей" – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.

      blog_ava
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      17 октября
      79253
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Укрзализниця ГПУ Руслан Рябошапка Дубневич Ярослав Васильевич
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