Дубневичу планируют объявить о подозрении минимум в двух эпизодах, – Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины готовит сообщение о подозрении действующему народному депутату Ярославу Дубневичу по двум делам. Одно из этих дел касается намеренно ложного декларирования. Другая – хищения более 93 миллионов гривен через "Укрзализныцю".

Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Проект сообщение о подозрении сейчас лежит у меня на столе и работа над ним уже на этапе завершения и анализа. Говорится о двух эпизодах. Первый – намеренно ложное декларирование сведений. То есть нарушение антикоррупционного законодательства,

– сказал Рябошапка.

Другое дело касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятий "Укрзализныци". Здесь говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

"Именно поэтому материалы, которые подготовило НАБУ вместе с САП были представлены мне. Я хотел бы сказать, что они трижды подавались на рассмотрение Генеральной прокуратуры до того. Но они не проходили в парламенте", – отметил генпрокурор.

Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.

Что известно о братьях Дубневичах?Ярослав Дубневич попал в Раду в 2012 году. Богдан Дубневич присоединился к нему после Революции Достоинства. Оба вступили в БПП. В Верховной Раде прошлого созыва младший Дубневич возглавлял транспортный комитет. А старший входил в бюджетный.



Дубневичи владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей. Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает, что старший из братьев лоббировал интересы собственных предприятий, чтобы получить госзаказ от "Укрзализныци". А еще они эксклюзивно поставляют "Укрзализныци" скобы для скрепления рельсов и шпал.



Журналисты расследовали, что одна из близких к Дубневичей фирма в 2014 году получила заказов от "Укрзализныци" на 103 миллиона гривен, в 2015 году – на 170, а в 2016 – на 300 миллионов гривен. Хотя фамилии Дубневичей не фигурируют в тендерной документации. Фирмы возглавляют менеджеры, ранее работавшие в их компаниях.



Сделки с "Укрзализныцей" – не единственная схема, к которой причастны Дубневичи. В частности, НАБУ расследует резонансное дело о хищении 300 миллионов кубометров газа на сумму 1,4 миллиарда гривен.