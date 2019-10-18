02:26
18 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кім і його кінь. Нова опозиціонерка Путіна
      Вєсті Кремля
      22:49, 17 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, 17 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Дубневичу планують оголосити про підозру щонайменше у двох епізодах, – Рябошапка

      121 Читать новость на русском
      Ярослав Дубневич
      Ярослав Дубневич / 24 Канал

      Генеральна прокуратура України готує повідомлення про підозру чинному народному депутату Ярославу Дубневичу у двох справах. Одна з цих справ стосується намірено неправдивого декларування. Інша – розкрадання понад 93 мільйонів гривень через "Укрзалізницю".

      Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

      Цікаво: Нові справи проти Пашинського: екснардепа можуть судити за скоєння низки інших злочинів

      Проєкт повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі і робота над ним вже на етапі завершення та аналізу. Мовиться про два епізоди. Перший – намірено неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства,
      – сказав Рябошапка.

      Інша справа стосується корупційних схем в рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці". Тут мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

      "Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті", – зазначив генпрокурор.

      Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.

      Що відомо про братів Дубневичів?Ярослав Дубневич потрапив у Раду в 2012 році. Богдан Дубневич приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. У Верховній Раді минулого скликання молодший Дубневич очолював транспортний комітет. А старший входив до бюджетного.

      Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що старший із братів лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейок і шпал.

      Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях.

      Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.

      blog_ava
      На Набережній у Дніпрі розстріляли Mercedes: загинув Армен Багдасарян – фото, відео
      17 жовтня
      4598
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Дубневич Ярослав Васильович Руслан Рябошапка ГПУ Укрзалізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 жовтня: НАБУ затримало Гладковського, нові звання в українській армії
      17 жовтня , 22:35 Головні новини 17 жовтня: НАБУ затримало Гладковського, нові звання в українській армії
      Олесь Друкач 991
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      17 жовтня , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 1106
      Про зарплату прикордонників, корупцію та "стіну" на кордоні з РФ: ексклюзивне інтерв'ю Дейнека
      17 жовтня , 21:00 Про зарплату прикордонників, корупцію та "стіну" на кордоні з РФ: ексклюзивне інтерв'ю Дейнека
      Марія Бондар 1324
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      17 жовтня , 20:30 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Ірина Поліщук 11897
      50 днів в Раді: "слуги народу" починають морально готуватись до перевиборів
      17 жовтня , 20:00 50 днів в Раді: "слуги народу" починають морально готуватись до перевиборів
      Антон Голобородько 3963
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук