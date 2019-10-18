Дубневичу планують оголосити про підозру щонайменше у двох епізодах, – Рябошапка

Генеральна прокуратура України готує повідомлення про підозру чинному народному депутату Ярославу Дубневичу у двох справах. Одна з цих справ стосується намірено неправдивого декларування. Інша – розкрадання понад 93 мільйонів гривень через "Укрзалізницю".

Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Проєкт повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі і робота над ним вже на етапі завершення та аналізу. Мовиться про два епізоди. Перший – намірено неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства,

– сказав Рябошапка.

Інша справа стосується корупційних схем в рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці". Тут мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

"Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті", – зазначив генпрокурор.

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.

Що відомо про братів Дубневичів?Ярослав Дубневич потрапив у Раду в 2012 році. Богдан Дубневич приєднався до нього після Революції гідності. Обидва вступили до БПП. У Верховній Раді минулого скликання молодший Дубневич очолював транспортний комітет. А старший входив до бюджетного.



Дубневичі володіють корпорацією з будівництва залізничних колій. Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює, що старший із братів лобіював інтереси власних підприємств, аби отримати держзамовлення від "Укрзалізниці". А ще вони ексклюзивно постачають "Укрзалізниці" скоби для скріплення рейок і шпал.



Журналісти розслідували, що одна із близьких до Дубневичів фірма у 2014 році отримала замовлень від Укрзалізниці на 103 мільйони гривень, у 2015 році – на 170, а у 2016 – на 300 мільйонів гривень. Хоча прізвища Дубневичів не фігурують у тендерній документації. Фірми очолюють менеджери, які раніше працювали у їхніх компаніях.



Оборудки з Укрзалізницею – не єдина схема, до якої причетні Дубневичі. Зокрема, НАБУ розслідує резонансну справу про розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу на суму 1,4 мільярда гривень.