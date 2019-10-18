Нові справи проти Пашинського: екснардепа можуть судити за скоєння низки інших злочинів

Колишній нардеп Сергій Пашинський фігурує у низці кримінальних проваджень. Однак крім них його можуть притягнутий до відповідальності за вчинення й інших злочинів. На тижні проти Пашинського зареєстрували три нові кримінальні справи.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про це в ефірі програми "Право на владу", на телеканалі "1+1".

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Ця справа тривалий час було, умовно кажучи, на паузі... Зараз є можливість рухати далі цю справу в процесуальному сенсі... Прокурори завтра в судовому засіданні мають довести ризики, які є підставою для подальшого утримання під вартою цього колишнього народного депутата,

– сказав Рябошапка.

Щодо інших звинувачень на адресу Пашинського, генпрокурор зазначив, що на цьому тижні було зареєстровано "як мінімум три кримінальних провадження, де може фігурувати також цей колишній народний депутат. І крім того є достатньо матеріалів в органах досудового розслідування, зокрема НАБУ, які вже розслідуються і фігурувати в них може бути Пашинський".

Тому доволі багато дій, які можна інкримінувати у вигляді підозри. Вони можуть стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності у майбутньому,

– зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Пашинському – утримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Відтак, наразі нардеп повинен пробути у в'язниці щонайменше до 4 грудня.

Чому Сергія Пашинського відправили за ґрати?Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.