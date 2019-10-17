Як справа Пашинського може вплинути на президентство Зеленського

Сергій Пашинський на два місяці взятий під варту в справі про стрілянину з вогнепальної зброї в ході побутових розбірок. Але в подальшому ця історія може дати початок набагато серйознішим процесам.

Хто такий Сергій Пашинський

За попередньої влади він керував Адміністрацією президента, був головою комітету з питань національної безпеки та оборони, входив до наглядової ради Укроборонпрому та поставив свого сина на зовнішні контракти озброєнь.

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За часів попередньої влади Пашинський постійно ходив на межі кримінальних справ. Так, одразу після втечі Януковича він доклав руки до зникнення так званих "Нафтопродуктів Курченка", які зберігалися в Одесі.



Сергій Пашинський/ Фото 24 каналу

Сировину тоді реалізували через заправки однокласника та товариша Пашинського – бізнесмена Сергія Тищенка. А гроші від продажу нафтопродуктів поклали у збанкрутілий нині "Фортуна-Банк" того ж Тищенка під мізерну процентну ставку – 1% річних, тоді як в інших банках держава могла отримати до 20% додаткових грошей зверху.

Корупційні справи Пашинського

Усю цю операцію провернули через державне підприємство Укртранснафтопродукт, яке мало зберігати речові докази у справі Курченка, а натомість продало їх підконтрольній Тищенку фірмі.

1. Корупційна операція через Укртранснафтопродукт

Це підприємство Укртранснафтопродукт входило в так звану неофіційну квоту Пашинського. Його директори були пов’язані з Пашинським. Так, Олександр Горбунов десять років пропрацював на того самого Тищенка, через якого "вимили" нафтопродукти та гроші.

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А інший директор Укртранснафтопродукту з квоти Пашинського Володимир Гаврилов був чоловіком голови державної аудиторської служби Ірини Гаврилової, що проходила по справі НАБУ про незаконне збагачення.

2. Завезення застарілої бронетехніки

Друга справа, де продивлявся слід Пашинського – це завезення в Україну вживаної бронетехніки з Чехії радянського виробництва.



Техніка на Житомирському бронетанковому заводі

Перед потраплянням в Україну вона заїжджала в Польщу, там башти на БТР відділилися від шасі, в такому розібраному вигляді вона завозилася на негласно підконтрольний Пашинському Житомирський бронетанковий завод, збиралася та постачала армії з величезним наваром, який осідав у кишенях прокладок.

3. Погрози вбивства посадовцю

Третя справа Пашинського стосується погроз убивством керівнику секретаріату очолюваного ним комітету з питань безпеки та оборони Тетяні Блистів, яку сам же Пашинський привів на цю посаду, виживши зараз своєї на той час людини попереднього керівника секретаріатом.



Фото заяви на Пашинського

Розуміючи, що за Пашинським тягнеться шлейф можливих кримінальних справ, він за будь-яку ціну прагнув переобратися до Верховної Ради 9 скликання, не гребуючи відвертим підкупом, роздаючи доведеним до зубожіння людям продуктові набори та навіть аптечки з власним прізвищем. Але вибори він програв, а вже через два місяці потрапив до СІЗО.

Арешти екснардепа

При чому це не перший його арешт. Адже у 2002 році Пашинський провів декілька місяців за гратами в справі, яку він називав політичним переслідуванням і яка стосувалася розпорядження державними резервами цукру за часів його роботи в команді віце-прем’єрки Юлії Тимошенко.

Зараз Пашинського до 4 грудня триматимуть під вартою без права внесення застави. Його звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження – прямо перед новим роком, 31 грудня 2016 Пашинський вистрілив з нагородного пістолета Глок у ногу громадянину В'ячеславу Хімікусу. Пашинському може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.



Постраждалий В'ячеслав Хімікус у лікарні / Фото з відкритих джерел

За влади Порошенка ця справа уже розслідувалася та була закрита через півроку після інциденту слідчим Головного слідчого управління Генпрокуратури, яке входило в коло тих підрозділів, вплив на який здійснював генпрокурор Луценко.

Справа Пашинського може вплинути на президентство Зеленського

Парадоксально, але в подальшому ця справа може зіграти вирішальний вплив на президенство Зеленського та процеси в Україні. Пашинський буде усіма можливими способами доводити, що справа проти нього є політичною. Це єдиний ефективний спосіб захисту – переводити все в політику та розхитувати ситуацію в Україні.



Володимир Зеленський

Пашинський історично входить у політичну групу Парубія-Турчинова, а відтак, їхні люди будуть максимально радикалізуватися, щоб створити потрібний фон, де розслідування діянь попередньої влади є помстою політичним опонентам.

І зручним приводом для цього стануть переговори нового президента Зеленського в нормандському форматі та імплементація формули Штайнмаєра.

Якщо придивитися, то вже є ознаки цього – одним з організаторів протестів на Майдані був колишній депутат Левус, що входить до команди Парубія, який, в свою чергу, заступився за Пашинського. Тому в інтересах цього середовища колишнього «Народного фронту» підігрівати протестну хвилю, використовуючи для цього будь-який привід.

Іншими словами, політична команда, що прийшла до влади навесні 2014 року, буде мститися за Пашинського не стільки для його порятунку, скільки для того, щоб самим уникнути розслідування.

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Тому справа Пашинського може стати відправною точкою для консолідації опонентів Зеленського. Так само, як справа Бориса Колеснікова в 2005 році, після Помаранчевої революції, об’єднала колишній соратників Януковича, а тодішній міністр внутрішніх справ Луценко, не спроможний довести злочини, лише додавав їм аргументів.



Схожа ситуація була в Луценка

Так само уже справа самого Луценка в 2010 стала початком консолідації проти Януковича, коли опозиціонери зрозуміли, що розпорошеними вони стають легкою жертвою для тодішньої влади.

Що має зробити Зеленський щодо цієї справи?

Для того, щоб справа Пашинського не стала відправною точкою в початку кінця Зеленського, він має дати просту відповідь – шляхом проведення реформ і створення неупередженого правосуддя, тобто призначення чесних прокурорів та суддів.

В іншому разі, вироку по справі Пашинського не повірить суспільство, а лише створить з нього героя та мученика. Тому, як не крути, єдиний вихід зі справи Пашинського – це реформи, реформи і ще раз реформи.