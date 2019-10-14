Які корупційні скандали пов'язані з Пашинським: оборудки "Укроборонпрому"

Про розслідування діяльності Сергія Пашинського, коли він опікувався українською оборонною галуззю та як він міг бути причетний до зникнення майна, що лишилося після втечі Януковича – у програмі "Після всього" з Дмитро Гнапом розповів голова антикорупційного проєкту "State Watch" Гліб Канаєвський.

"Посадили не за те", – чимало таких коментарів довелося прочитати, коли суд арештував колишнього народного депутата Сергія Пашинського. Користувачі соцмереж і навіть журналісти висловлювалися, що справа про напад Пашинського на мешканця Київської області В'ячеслава Хімікуса – це ще дрібниці. І насправді Пашинський має відповідати за інші речі, наприклад, за можливу причетність до масштабної корупції в "Укроборонпромі".

Справа про стрілянину

– Справа, де Пашинський, як народний депутат, вистрілив з нагородної зброї в пересічного громадянина, я розглядаю тільки, як перший етап розслідувань проти Сергія Пашинського. Я вважаю, що ця справа насправді для слідчих ДБР була найлегшою, тому що тут все є: потерпілий, конфлікт за участі депутата, куля.

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– Я вважаю, що ця справа буде першою сходинкою, а другою будуть вже більш складані економічні злочини, вчинені за участі Сергія Пашинського. Коли він обіймав посаду в парламентському профільному комітеті.



Гліб Канаєвський

– Я думаю, що станом на сьогодні, і слідчі ДБР, і детективи НАБУ, і прокурори – всі будуть намагатися довести те, що вони корисні, потрібні саме новій владі. Новий Президент Володимир Зеленський збирав силовиків. Він прийшов на лозунгах, що будуть посадки й він тепер від силовиків вимагає ці посадки. Очевидно, що тепер ці самі силовики шукають кого ж і за що вони можуть посадити. Тому, я думаю, що таких справ щодо Пашинського та інших ми ще найближчим майбутнім побачимо.

Чому Сергія Пашинського відправили за ґрати?Екснардепа звинувачують в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. А все через суперечку у 2016 році між ним та В'ячеславом Хімікусом, який вже кілька разів притягався за так звану "хуліганку". Під час неї Пашинського вдарили пляшкою по голові. Лежачи на землі, ексдепутат вистрілив у ногу своєму нападнику.

Сергій Пашинський доводив, що стріляв з метою самозахисту та захисту своєї дружини.



У цій справі проти Пашинського то зупиняли, то поновлювали слідство. Втім, 4 жовтня 2019 року за справу взялось ДБР і екснардеп знову отримав підозру у злочині трирічної давнини. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пробуде за ґратами до 4 грудня.

Оборудки "Укроборонпрому"

– Треба ще довести роль Пашинського в цих оборудках і відповідно розуміти, де слідчі можуть знайти зачіпки. Пашинський фактично з 2014 року був однією з двох людей, які формували всю оборонно-промислову політику в Україні. Перший – це Пашинський, а другий – Гладковський.

Було таке навіть у 2015-2016 роках Пашинський одночасно очолював Наглядову раду "Укроборонпрому". Він фактично відповідав за зовнішній контроль над цим гігантом. І ще й парламентський комітет, тобто він ще й формував політику за якими правилами має жити цей концерн.



Сергій Пашинсьий

– Фактично він контролював сам себе. Він контролював всіх розпорядників бюджетних коштів: Міноборони, МВС, Нацгвардія та інші, які закуповували військову техніку. І на цій хвилі тотального контролю від Пашинського з’являються українські приватні фірми, які відповідно стають одними із найбільших виконавців державного оборонного замовлення. Це фірма "Українська бронетехніка", "Рубін 2017", які безпосередньо пов’язані з помічниками Пашинського, який ще й народним депутатом був.

Збагачення оточення Пашинського

– Із тієї інформації, що зараз можна отримати із відкритих джерел, сума їхніх доходів може становити понад один мільярд гривень за державним оборонним замовленням. Але я можу назвати іншу суму, яку втрачає держава. Для того, щоб зрозуміти взагалі, наскільки компанія Пашинського – я маю на увазі, люди Пашинського – розвернулися під час того, як він очолював комітет, можна сказати, що окрім бронетехніки, мінометів, його люди навіть умудрилися навіть влізти в державне оборонне замовлення з виготовлення снарядів для артилерійської системи "Гіацинт".



Оборудки "Укроборонпрому"

– Скажімо, фішка в тому, що в нас є державний холдинг "Артем", який з радянських часів, десятки років спеціалізується на виробництві снарядів і навіть отримує з бюджету 600 мільйонів гривень на встановлення нового суперобладнання, щоб швидко робити ці снаряди у великій кількості. Там 18 тисяч снарядів на рік. І навіть там Порошенко, Полторак, Турчинов минулого року дуже піарилися на всьому цьому налагодженні отакого закритого запуску виробництва снарядів.



Де засвітився Пашинський

– Втім, якимось чином окрім державного холдингу "Артем", в цей ДОЗ (державне оборонне замовлення) також попала приватна компанія "Рубін-2017", яка пов’язана з оточенням Пашинського, яка також отримала свою долю на оновлення станків з виробництва снарядів. Не те, щоб на оновлення, мабуть, на закупівлю, бо в них не було цих станків і зуміло заявити меншу ціну, ніж державний холдинг.

– І тут у мене є просто припущення, що державний холдинг спеціально задрав свою ціну на снаряди, щоб просто таким чином пропустити компанію Пашинського. І "Рубін-2017" став саме виконавцем ДОЗ з виготовлення снарядів для нової артилерійської установки України "Гіацинт".

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– І зараз, я думаю, пан Абромавичус буде ще розбиратися в цій історії. Бо виходить так, що ця історія банкрутством холдингу "Артем", 600 мільйонів якому на оновлення станків були витрачені дарма.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними у два – чотири рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.



Учасники корупційних схем організовували угоди через три головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському" (на той момент належав Порошенку), а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь".



У НАБУ почали досудове розслідування корупції в "Укроборонпромі" за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.