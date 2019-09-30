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      Справа Злочевського: як Україна потрапила в міжнародний скандал

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      Про український скандал в американській політиці, роль Луценка у справі Злочевського, а також роль США й Британії у поверненні вкрадених активів Януковича – у програмі "Після всього" з Дмитро Гнапом розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

      Що відомо про скандальну компанію Burisma 

      Газовидобувна компанія Burisma Group була заснована ще у 2002 році. Її кінцевим бенефіціаром є Микола Злочевський. За часи президентства Януковича, той зміг вивести компанію до розмірів однієї з найбільших газовидобувних у країні і заробити на цьому чималі кошти.

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      Адже ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського погоджувало міністерство, яке він сам же й очолював. Відбувалося це з численними порушеннями, без проведення аукціонів та конкурсів. 

      Микола Злочевський
      Микола Злочевський

      Після Революції Гідності Злочевський утік з України. Правоохоронці тоді порушили одразу декілька кримінальних проваджень щодо ексміністра та його компаній. Зокрема, його підозрювали у незаконному збагаченні. Тоді ж на британських рахунках Злочевського було заарештовано понад 23 мільйони доларів.

      Додаткове провадження Генпрокуратура відкрила ще за два роки через несплату майже мільярда гривень податків однією з підконтрольних ексміністра газових фірм. Проте вже восени 2016 журналісти помітили скандального ексміністра у Відні в компанії нардепа з БПП Ігоря Кононенка. 

      Злочевський та Кононенко
      Злочевського та Кононенка помітили разом у Відні

      Вже за місяць САП оголосила про закриття кримінального провадження про незаконне збагачення. А у січні 2018 року Burisma заявила про завершення процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського й операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

      У травні 2019-го ексгенеральний прокурор повідомив, що проти Злочевського було близько 11 проваджень. Проте більшість з них закрили ще до його приходу на посаду, ще дві ГПУ було змушено закрити вже за його каденції. 

      Нині ж ця компанія знову у епіцентрі скандалу. Після того, як було опубліковано стенограму розмови президентів Зеленського та Трампа, з'ясувалось, що американський лідер нібито дуже наполегливо рекомендував Зеленському почати розслідування діяльності Гантера Байдена.

      Гантер Байден
      Гантер Байден

      У 2014 році він став одним із членів Наглядової ради Burisma та за сумісництвом є сином конкурента Трампа на президентських виборах 2020 Джо Байдена. За офіційним контрактом із Burisma Гантер отримував щомісячний гонорар у розмірі 50 000 доларів. Ця історія спричинила спробу усунути Трампа з посади президента через імпічмент.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: деталіВлітку Дональд Трамп подзвонив Володимиру Зеленському і нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цього причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена Гантер.

      Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Повний текст українською мовою – читайте тут. Стенограма розмови американського й українського президента засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

      Про сина Джо Байдена 

      – Віцепрезидент США Джо Байден, вимагаючи звільнити тодішнього генпрокурора України Віктора Шокіна, не покривав свого сина. Адже Шокін не був хорошим прокурором та робив усе можливе, аби не розслідувати справу щодо компанії Burisma, де у наглядовій раді був син Байдена.

      Джо Байден
      Джо Байден

      – Я навчалася у США і вірю у систему стримувань і противаг. І у те, що є якісь внутрішні правила і процедури, які не дозволять віцепрезиденту США покривати свого сина. Син Джо Байдена непутящий. І загалом у Гантера Байдена дуже погана репутація, його вигнали з резерву ВМС США за вживання наркотиків. Проте не маю підстав вважати, що Байден використовував свої повноваження, аби покривати сина.

      Про роль Луценка у справі Burisma

      – У 2016 році в ГПУ була справа, в якій Злочевському оголосили підозру в незаконному збагаченні і відмиванні грошей. Через це ексміністр певний час був навіть у міжнародному розшуку. Луценко цю справу перекваліфікував у справу проти бухгалтерки однієї з фірм Злочевського, а також її з відмивання брудних грошей у несплату податків. Це дозволило йому закрити взагалі це кримінальне провадження.

      І представити його закриття як величезну перемогу, бо компанія "Еско-Північ", яка є однією з компаній в структурі Burisma, заплатила якийсь штраф. Він був менший, ніж втрачених 23,5 мільйони доларів у Великій Британії.

      – Тобто Луценко поставив крапку у справі Burisma. Але тут просто як "грім серед ясного неба" Луценко у березні 2019 року дає скандальне інтерв’ю американському виданню The Hill. Він оживає в кримінальному провадженні щодо Злочевського. Каже, що там є що розслідувати і натякає, що там є можливість розслідувати про сина Джо Байдена Гантера.

      Юрій Луценко
      Колишній очільник ГПУ Юрій Луценко

      – Ми були шоковані тим інтерв'ю і не могли зрозуміти, що сталось з Луценком. Концепція помінялась, тому що Луценко шукав собі шляхи, як залишитись на посаді з новим президентом. Він розумів, що Петро Порошенко навряд чи виграє вибори. Він розумів, що є великі шанси у Зеленського.

      – Він шукав спосіб, як знайти собі друзів у Вашингтоні, які б мали іншу думку, ніж тут посольство в Україні і які могли б йому гарантувати посаду генпрокурора вже з новим президентом. Він зрозумів, що може брехати скільки завгодно в Україні, і ще вирішив набрехати в США. Він, можна сказати, збудував факти з нічого, яким підкріпив конспірологічну теорію Трампа і Джуліані, тому що Джо Байден вимагав звільнити Шокіна, а Шокін дуже був активний у справі Burisma.

      Про роль США і Британії у поверненні вкрадених активів Януковича

      – Після Революції Гідності зацікавлені американці та британці допомагали у повернення вкрадених активів Віктора Януковича, зокрема, це стосувалося і коштів, вкрадених міністром екології тих часів – Миколою Злочевським.

      Однак українська Генпрокуратура не поспішала допомагати іноземним правоохоронцям. До того ж, після Революції Гідності був величезний запит українського народу про повернення вкрадених активів Януковича.

      – І американці, і британці підтягнули своїх кращих експертів, правоохоронні органи, навіть зробили спеціальну конференцію з повернення активів у квітні 2014 року в Лондоні, де спробували допомогти українцям, українській стороні, українській прокуратурі в тому, щоб ці активи виявити, розслідувати і повернути.

      – Тобто британські правоохоронці – офіс по боротьбі із шахрайством – саме на цій конференції оголосили, що вони арештували 23,5 мільйона доларів. Вони не сказали, що це Злочевського. Тобто вони між собою – всі ці британські, американські прокурори – спілкувалися, вони розуміли. Плюс, вони спілкувалися з Генпрокуратурою, вони благали ГПУ: "Дайте нам щось!". А прокуратура морозилася і не давала нічого.

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      Теги: Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Новини США Новини політики Новини України Після всього Велика Британія ГПУ Юрій Луценко Розслідування Газ
      Джерело: 24 канал
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