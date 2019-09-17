Скандальна справа Бочковського: хто затягує вирок суду

У березні 2015 року стався перший і єдиний в Україні випадок, коли просто на засіданні уряду затримали високопосадовців – керівника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Чому Бочковський досі не у в'язниці, чи є докази у справі та коли будуть вироки – у програмі "Після всього" в ефірі 24 каналу розповів директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

Що відомо про справу Бочковського

Керівника ДСНС затримали на засіданні уряду і звинуватили у хабарництві та заподіянні збитків державі на майже семи мільйонів гривень.

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І, хоч чиновника пафосно на камери заарештовували, але вже за чотири дні суд його відпустив під заставу у розмірі понад мільйон гривень.



Сергій Бочковський

Згодом суд взагалі виправдав чиновника та ухвалив рішення поновити його на роботі та виплатити компенсацію за вимушені прогули (а це понад 500 тисяч гривень). Гроші йому справді виплатили.

Зокрема, за даними слідства, ДСНС тоді закуповувала пальне у фірми "Юкойл", за що отримали від держави шість мільйонів гривень. Компанія відкрила у банку Кіпру рахунок, до якого були прив'язані дві картки – на ім'я Бочковського та Стоєцького, та на яку і перевели цю суму. Посадовці "свої" мільйони витрачали на власний розсуд.



Схема Бочковського та Стоєцького з пальним / Скріншот з відео 24 каналу

Чому звинувачення так і не дійшли до суду

– Саме цей епізод (одне з розслідувань у справі, – 24 канал) про пальне був виділений в окреме провадження, оскільки його розслідування пов'язано з виконанням міжнародно-правових доручень. А такі дії є розтягнутими у часі, адже, офшорні юрисдикції "не горять бажанням" відкривати банківську таємницю.

Тому воно було виділено в окреме провадження і розслідується зараз. Але слідство по ньому зараз зупинено, щоб не порушувати термінів слідства. Ми чекаємо виконання міжнародно-правових доручень. Проте інші епізоди дали можливість слідству сформувати підозри та направити обвинувальний акт в суд,

– сказав Шевченко.

– Зазначу, що Бочковський – єдиний чиновник такого рангу, керівник центрального органу виконавчої влади, який перебував на лаві підсудних. Його обвинувачували у трьох статтях Кримінального кодексу України, зокрема за: зловживання службовим становищем, службове підроблення та неправомірна вигода.

Картка на ім'я Бочковського: чому вона не є доказом у суді

Міжнародно-правові доручення – це затяжна справа. Слідчі, які займаються цим, коли ти отримуєш закордонні матеріали, не працюють швидко. Офшорні юрисдикції в різних країнах світу – це справді довго і не легко. Саме тому епізод був виділений та досі розслідується.



Банківська картка на ім'я Бочковського, яку оприлюднило слідство

Слідство знайшло під час розслідування достатньо доказів, щоб скерувати справу до суду за іншими епізодами.

Як сам Бочковський прокоментував банківську картку на своє ім'я

"Це фальшивка. Я ніколи не тримав її (банківську картку, – 24 канал) в руках. Я думаю, що на сьогодні таку картку може зробити кожен. Згадайте ті часи, коли "Приватбанк" у переходах роздавав свої картки", – сказав екскерівник ДСНС.

Бочковський підтвердив, що на картці дійсно пише його ім’я та прізвище, але наголосив, що її можна зробити доволі просто. "Я ніколи не відкривав там рахунок і не маю поняття, як банк Кіпру міг відрити картку на мене", – додав він.

Дивіться відеокоментар: що сказав Бочковський про картку на своє ім'я

Як наголосив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, справа Бочковського перебуває у суді, тому це є нормальна позиція обвинувачуваного.

– Він має повне право захищатися та надавати свої докази та аргументи. А вже завданням суду є зважити та ухвалити рішення. Ми живемо у демократичній країні та маємо дати можливість захищатися у суді.

Коли нарешті будуть докази з-за кордону

– Я не готовий точно сказати. Це залежить не від слідчих, адже вони не можуть чинити правосуддя на території інших країн. Але ми знаємо, що є й інші епізоди на три статті Бочковському і на дві – Стоєцькому надійшли до суду і розглядаються там. Як на мене, це чіткий результат, але оцінити докази зможе лише суд.



Інтерв'ю з Артемом Шевченком

На думку Артема Шевченка, суд має достатньо підстав, аби винести рішення у справі Бочковського. Також він припустив, що справа розглядається дещо повільно, бо це службові злочини.

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