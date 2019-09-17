00:46
17 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прокляття Собчак. Ребрендинг російської авіації
      Вєсті Кремля
      21:53, 16 вересня
      Вєсті.UA: Чому Офіс Президента не переїжджає. "Тваринки" у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:48, 16 вересня
      Руйнування історичних будівель у Києві: хто до цього причетний
      ЦРУ
      09:00, 13 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Після всього
      БЮДЖЕТ 2020 ЖАН БЕЛЕНЮК ВЕРХОВНА РАДА

      Скандальна справа Бочковського: хто затягує вирок суду

      Після всього 9 Читать новость на русском

      У березні 2015 року стався перший і єдиний в Україні випадок, коли просто на засіданні уряду затримали високопосадовців – керівника ДСНС Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Чому Бочковський досі не у в'язниці, чи є докази у справі та коли будуть вироки – у програмі "Після всього" в ефірі 24 каналу розповів директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

      Що відомо про справу Бочковського

      Керівника ДСНС затримали на засіданні уряду і звинуватили у хабарництві та заподіянні збитків державі на майже семи мільйонів гривень. 

      У попередньому випуску: Чому Порошенко "вписався за діамантових прокурорів": інтерв'ю з Давидом Сакварелідзе

      І, хоч чиновника пафосно на камери заарештовували, але вже за чотири дні суд його відпустив під заставу у розмірі понад мільйон гривень.

      Сергій Бочковський
      Сергій Бочковський

      Згодом суд взагалі виправдав чиновника та ухвалив рішення поновити його на роботі та виплатити компенсацію за вимушені прогули (а це понад 500 тисяч гривень). Гроші йому справді виплатили.

      Зокрема, за даними слідства, ДСНС тоді закуповувала пальне у фірми "Юкойл", за що отримали від держави шість мільйонів гривень. Компанія відкрила у банку Кіпру рахунок, до якого були прив'язані дві картки – на ім'я Бочковського та Стоєцького, та на яку і перевели цю суму. Посадовці "свої" мільйони витрачали на власний розсуд.

      Схема Бочковського та Стоєнського з пальним
      Схема Бочковського та Стоєцького з пальним / Скріншот з відео 24 каналу

      Чому звинувачення так і не дійшли до суду

      – Саме цей епізод (одне з розслідувань у справі, – 24 канал) про пальне був виділений в окреме провадження, оскільки його розслідування пов'язано з виконанням міжнародно-правових доручень. А такі дії є розтягнутими у часі, адже, офшорні юрисдикції "не горять бажанням" відкривати банківську таємницю.

      Тому воно було виділено в окреме провадження і розслідується зараз. Але слідство по ньому зараз зупинено, щоб не порушувати термінів слідства. Ми чекаємо виконання міжнародно-правових доручень. Проте інші епізоди дали можливість слідству сформувати підозри та направити обвинувальний акт в суд,
      – сказав Шевченко.

      – Зазначу, що Бочковський – єдиний чиновник такого рангу, керівник центрального органу виконавчої влади, який перебував на лаві підсудних. Його обвинувачували у трьох статтях Кримінального кодексу України, зокрема за: зловживання службовим становищем, службове підроблення та неправомірна вигода.

      Картка на ім'я Бочковського: чому вона не є доказом у суді

      Міжнародно-правові доручення – це затяжна справа. Слідчі, які займаються цим, коли ти отримуєш закордонні матеріали, не працюють швидко. Офшорні юрисдикції в різних країнах світу – це справді довго і не легко. Саме тому епізод був виділений та досі розслідується.

      Банківська картка на ім'я Бочковського, яку оприлюднило слідство
      Банківська картка на ім'я Бочковського, яку оприлюднило слідство

      Слідство знайшло під час розслідування достатньо доказів, щоб скерувати справу до суду за іншими епізодами.

      Як сам Бочковський прокоментував банківську картку на своє ім'я

      "Це фальшивка. Я ніколи не тримав її (банківську картку, – 24 канал) в руках. Я думаю, що на сьогодні таку картку може зробити кожен. Згадайте ті часи, коли "Приватбанк" у переходах роздавав свої картки", – сказав екскерівник ДСНС.

      Бочковський підтвердив, що на картці дійсно пише його ім’я та прізвище, але наголосив, що її можна зробити доволі просто. "Я ніколи не відкривав там рахунок і не маю поняття, як банк Кіпру міг відрити картку на мене", – додав він.

      Дивіться відеокоментар: що сказав Бочковський про картку на своє ім'я

      Як наголосив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, справа Бочковського перебуває у суді, тому це є нормальна позиція обвинувачуваного.

      – Він має повне право захищатися та надавати свої докази та аргументи. А вже завданням суду є зважити та ухвалити рішення. Ми живемо у демократичній країні та маємо дати можливість захищатися у суді.

      Коли нарешті будуть докази з-за кордону

      – Я не готовий точно сказати. Це залежить не від слідчих, адже вони не можуть чинити правосуддя на території інших країн. Але ми знаємо, що є й інші епізоди на три статті Бочковському і на дві – Стоєцькому надійшли до суду і розглядаються там. Як на мене, це чіткий результат, але оцінити докази зможе лише суд.


      Інтерв'ю з Артемом Шевченком

      На думку Артема Шевченка, суд має достатньо підстав, аби винести рішення у справі Бочковського. Також він припустив, що справа розглядається дещо повільно, бо це службові злочини.

      Більше – дивіться у програмі.

      blog_ava
      Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      16 вересня
      3922
      Теги: Новини України Розслідування Після всього Сергій Бочковський Гроші Корупція ДСНС Хабар Інтерв'ю Пальне
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      16 вересня , 22:00 Нашли тело пропавшего крымского татарина и Балух рассказал о насилии в тюрьме: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 510
      Удар по світовій енергетиці: західні ЗМІ про атаки на саудівські нафтові заводи
      16 вересня , 21:05 Удар по світовій енергетиці: західні ЗМІ про атаки на саудівські нафтові заводи
      Світлана Попова 2433
      Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
      16 вересня , 20:40 Історія Жана Беленюка: як дворазовий чемпіон світу з боротьби став народним депутатом
      729
      Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      16 вересня , 20:15 Союзна держава Росії та Білорусі: що це таке та як вона вплине на Україну
      1819
      Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      16 вересня , 19:01 Справи проти Порошенка: чи можуть ув'язнити п'ятого президента
      Ірина Поліщук 3919
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук