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      Скандальное дело Бочковского: кто затягивает приговор суда

      После всего 16 Читати новину українською

      В марте 2015 года произошел первый в Украине случай, когда прямо на заседании правительства задержали чиновников – руководителя ГСЧС Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. Почему Бочковский до сих пор не в тюрьме, есть ли доказательства по делу и когда будут приговоры – в программе "После всего" в эфире 24 канала рассказал директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

      Что известно о деле Бочковского

      Руководителя ГСЧС задержали на заседании правительства и обвинили во взяточничестве и нанесении ущерба государству на почти семи миллионов гривен.

      В предыдущем выпуске: Почему Порошенко "вписался за брилилантовых прокуроров": интервью с Давидом Сакварелидзе

      И, хоть чиновника пафосно на камеры арестовывали, но уже через четыре дня суд его отпустил под залог в размере более миллиона гривен.

      Сергій Бочковський
      Сергей Бочковский

      Впоследствии суд вообще оправдал чиновника и принял решение восстановить его на работе и выплатить компенсацию за вынужденные прогулы (а это более 500 тысяч гривен). Деньги ему действительно выплатили.

      В частности, по данным следствия, ГСЧС тогда закупала топливо у фирмы "Юкойл", за что получили от государства шесть миллионов гривен. Компания открыла в банке Кипра счет, к которому были привязаны две карты – на имя Бочковского и Стоецкого, и на которую и перевели эту сумму. Чиновники "свои" миллионы тратили по своему усмотрению.

      Схема Бочковського та Стоєнського з пальним
      Схема Бочковского и Стоецкого с горючим / Скриншот с видео 24 канала

      Почему обвинения так и не дошли до суда

      – Именно этот эпизод (одно из расследований по делу – 24 канал) о топливе был выделен в отдельное производство, поскольку его расследование связано с выполнением международно-правовых поручений. А такие действия являются растянутыми во времени, ведь оффшорные юрисдикции "не горят желанием" открывать банковскую тайну.

      Поэтому оно было выделено в отдельное производство и расследуется сейчас. Но следствие по нему сейчас остановлено, чтобы не нарушать сроков следствия. Мы ждем выполнения международно-правовых поручений. Однако другие эпизоды позволили следствию сформировать подозрения и направить обвинительный акт в суд,
      – сказал Шевченко.

      – Отмечу, что Бочковский – единственный чиновник такого ранга, руководитель центрального органа исполнительной власти, находился на скамье подсудимых. Его обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за: злоупотребление служебным положением, служебный подлог и неправомерная выгода.

      Карточка на имя Бочковского: почему она не является доказательством в суде

      Международно-правовые поручения – это затяжное дело. Следователи, занимающиеся этим, когда ты получаешь зарубежные материалы, не работают быстро. Оффшорные юрисдикции в разных странах мира – это действительно долго и нелегко. Именно поэтому эпизод был выделен и до сих пор расследуется.

      Банківська картка на ім'я Бочковського, яку оприлюднило слідство
      Банковская карточка на имя Бочковского, которую обнародовало следствие

      Следствие нашло в ходе расследования достаточно доказательств, чтобы направить дело в суд по другим эпизодам.

      Как сам Бочковский прокомментировал банковскую карточку на свое имя

      "Это фальшивка. Я никогда не держал ее (банковскую карточку – 24 канал) в руках. Я думаю, что сегодня такую ​​карту может сделать каждый. Вспомните те времена, когда "Приватбанк" в переходах раздавал свои карточки", – сказал экс-руководитель ГСЧС.

      Бочковский подтвердил, что на карте действительно пишет его имя и фамилия, но отметил, что ее можно сделать довольно просто. "Я никогда не открывал там счет и не имею понятия, как банк Кипра мог отрыть карточку на меня", – добавил он.

      Смотрите видеокомментарий: что сказал Бочковский о карточке на свое имя

      Как отметил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, дело Бочковского находится в суде, поэтому это нормальная позиция обвиняемого.

      – Он имеет полное право защищаться и предоставлять свои доказательства и аргументы. А уже задачей суда является взвесить и принять решение. Мы живем в демократической стране и должны дать возможность защищаться в суде.

      Когда наконец будут доказательства из-за рубежа

      – Я не готов точно сказать. Это зависит не от следователей, ведь они не могут вершить правосудие на территории других стран. Но мы знаем, что есть и другие эпизоды на три статьи Бочковскому и на две – Стоецкому поступили в суд и рассматриваются там. Как по мне, это четкий результат, но оценить доказательства сможет только суд.


      Интервью с Артемом Шевченко

      По мнению Артема Шевченко, суд имеет достаточно оснований, чтобы вынести решение по делу Бочковского. Также он предположил, что дело рассматривается несколько медленно, потому что это служебные преступления.

      Больше – смотрите в программе.

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      Теги: Новости Украины Расследования После всего Горючее Интервью Взятка ГСЧС Коррупция Деньги Сергей Бочковский
      Источник: 24 канал
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