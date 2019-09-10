Почему Порошенко "вписался за бриллиантовых прокуроров": интервью с Давидом Сакварелидзе

О ходе расследования дела "бриллиантовых прокуроров" и том, почему пятый президент Порошено "вписался" за ее фигурантов – в программе "После всего" в эфире 24 канала рассказал бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

В чем суть скандала с "бриллиантовыми прокурорами"

В начале июля 2015 года СБУ провела обыск в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины. В результате обыска был задержан первый заместитель начальника ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

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Они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллионов 150 тысяч гривен. Также во время обысков у Шапакина были изъяты 500 тысяч долларов, а у Корнийца – много ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".



Владимир Шапакин и Александр Корниец

В 2016 году заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе вместе с группой следователей и прокуроров по делу сообщил о деловых связях генпрокурора Виктора Шокина и "бриллиантовых прокуроров".

Также он рассказал о его пламенном заступничестве за этих прокуроров и попытках затормозить и парализовать ход уголовного дела. В тот же день Шокин под видом реорганизации ведомства уволил из ГПУ следователей по делу "бриллиантовых прокуроров".

Как проходило следствие и при чем здесь Порошенко

– Предпосылки этой истории были очень интересными. Один из депутатов обратился ко мне с жалобой, что неизвестные в балаклавах вместе со следователями МВД и прокуратуры пришли с обысками на предприятие, которое занималось добычей песка. Именно от него потом требовали взятку Корниец и Шапакин.



Давид Сакварелидзе

– Интересно, что несмотря на то, что дело вызвало резонанс, мы не проводили ни брифингов, ни пресс-конференций на телеканалах. Не до того было. Надо было защищаться.

– Надо было качественно довести дело до конца, взять показания, провести все следственные действия и тому подобное. Все шло через интернет. С помощью журналистов и общественных активистов, а также в сознательной части парламента.

Шокин начал возбуждать уголовное дело уже против нас (Давида Сакварелидзе и его коллег – ред. 24 канал). Они придумали интересную статью, "За захват государственного помещения".

– Президент Порошенко меня вызвал. Он был зол, стучал руками по столу. Мол, получается, что мы герои, а он – нет. Я сказал ему, что у нас общая цель, и предложил вместе довести ее до конца. Порошенко согласился. И началось.

– Я понял, что Порошенко не ожидал, что дело сорвет всю систему и его главную опору – Шокина. Поскольку в парламенте начали собирать подписи за отставку генпрокурора.

Кто такой Виктор Шокин? 13-й Генеральный прокурор Украины, был назначен на должность 10 февраля 2015 года. За время работы неоднократно подвергался критике из-за низкой эффективности работы ГПУ, торможения резонансных дел и тому подобное. 3 апреля 2016 года указом Президента Украины уволен с должности генпрокурора.



Виктор Шокин

– Я боялся, что у Гузыря (первый заместитель генпрокурора Украины с февраля по июль 2015 года – ред. 24 канал) случится инфаркт. Потому он ожидал, что Порошенко за него заступится. А ему пришлось публично рассказать, что вот, плохие парни взяли взятку, мы им накажем. Но президент решил балансировать в этой ситуации и договориться с Шокиным, чтобы их под залог выпустить потом или помиловать. Он не хотел дальше идти.

А параллельно вызвал к себе Грицака. И сказал ему: "Чтоб я завтра не слышал, что ты помогаешь Давиду (Сакварелидзе – ред. 24 канал) и его людям. И обеспечиваешь его оперативной поддержкой".

– Без этой поддержки обычно трудно проводить операции такого масштаба. Можно документально работать, но не так полноценно. Фактически ты остаешься "без глаз и ушей". Каждый день заводили новое уголовное дело на кого-то из моих коллег. Потом вызвали Матиоса, обещали ему новую звездочку.

– Скорее всего, Порошенко решил "вписаться" за этих прокуроров за Шокина. Были подозрения, что потерянный первый транш в 50 тысяч долларов (остальные 150 тысяч задокументировали) ушел куда-то за границу. Корниец провожал Шокина, когда тот летел в США.

– По моей информации, когда задерживали Корнийца, то спрашивали, куда он дел тот первый транш. Он ответил: "Я не сумасшедший. Если я вам сейчас расскажу, куда он делся, меня не оставят в живых". Все стрелки шли к Шокину. Он был очень приближен к Корнийцу и Шапакину. Если бы Порошенко не вступился за Шокина, он потерял бы все.

– Связаны ли дела о "бриллиантовых прокурорах" и убийстве Киселева? Я был шокирован, когда узнал об этом убийстве, поскольку мы его хорошо знали.

Что известно об убийстве Киселева? Ювелира и бизнесмена Сергея Киселева убил мужчина в полицейской форме, попав ему в голову, 5 марта в Киеве. В момент выстрела он находился за рулем автомобиля. Киселев умер на месте происшествия. Следует отметить, что имя Киселева фигурировало в громком деле "бриллиантовых прокуроров".

– Он был сильным духом и не испугался и не сдавался. Я не могу связать эти два дела, так как официальная версия МВД была связана с ограблением в Киеве.

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