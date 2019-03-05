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      Что следует знать о деле "бриллиантовых прокуроров": основные детали

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      Дело Бриллиантовые прокуроры - основные детали и смерти Киселева
      Шапакин и Корниец / sud-report.org.ua

      Бизнесмена Сергея Киселева, который заявлял, что стал жертвой "бриллиантовых прокуроров", убили в Киеве 5 марта. О самом деле украинцы несколько подзабыли. Хотя оно очень важно для украинского общества. 24 канал напоминает суть дела и основные детали.

      Дело "бриллиантовых прокуроров" – уголовное производство по обвинению во взяточничестве. Начатое 6 июля 2015 года после обыска у подозреваемых прокуроров, продолжается до сих пор.

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      Все детали по делу "бриллиантовых прокуроров":

      Фигуранты

      Экс-заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимир Шапакин и экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

      С чего все началось

      Предприниматель, который якобы занимался незаконной добычей песка, Валентин Рак, пожаловался на огромные взятки, которые требовали представители прокуратуры за "крышевание бизнеса". В СМИ Рака называют одним из неофициальных совладельцев компании "Гидроекоресурс" и ключевым свидетелем по делу.

      Почему прокуроры "бриллиантовые"

      Следователи обнаружили у фигурантов дела 35 пакетов с бриллиантами, всего 65 камней. А кроме них – еще около 500 тысяч долларов, драгоценности, ценные бумаги, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

      Как с делом связан убитый Сергей Киселев

      Убитый бизнесмен Сергей Киселев был владельцем ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат". После того, как он не согласился делиться своим бизнесом с прокурорами, его "постигла" внеплановая "проверка". После которой у него изъяли более 500 килограммов золота, более 50 килограммов банковского золота, около 300 килограммов серебра и бриллианты с другими драгоценными камнями. Киселев не знал о судьбе этих драгоценностей, пока летом 2015 года всплыло "бриллиантовое дело" Корнийца – тогда появились фото изъятых у него драгоценных камней, Киселев узнал в них свои изделия.

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      23 октября того же года года по заявлению Киселева было открыто уголовное производство относительно вероятного присвоения бриллиантов прокурорами.

      Смотрите расследование 24 канала о деле "бриллиантовых прокуроров": видео

      Кто проводил операцию

      Задержанием прокуроров-коррупционеров руководили заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе и глава СБУ Василий Грицак.

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      Почему дело затянули

      На Давида Сакварелидзе и на группу следователей и прокуроров в этом деле давили высокие представители ГПУ – запугивали, угрожали, препятствовали следствию, пытались его дескридитировать в медиа.

      Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин долго не увольнянл задержанных прокуроров с должности – 10 дней.

      Шапакина выпустили под залог 24 июля, а Корнийца – 31 июля 2015 года. В качестве залога они внесли по 6,4 миллиона гривен. Хотя обвинение просило для Шапакина 30 миллионов гривен.

      24 марта 2016 года Давид Сакварелидзе рассказал о связи "бриллиантовых прокуроров" с Шокиным. По его словам, именно генпрокурор очень "горячо" заступался за коррупционеров, и делал все, чтобы затормозить и парализовать ход уголовного дела. В тот же день Шокин "реорганизовал" ведомство – уволил из ГПУ следователей по делу "бриллиантовых прокуроров". А через пять дней, за час до того, как его самого Рада уволила с должности – успел уволить Давида Сакварелидзе.

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      В каком состоянии расследования сейчас

      Дело рассматривает суд. Но его продолжают затягивать: свидетели не являются на допросы без уважительных причин, их приводят принудительно – именно так было с Валентином Раком. А судьи не находят времени, чтобы допросить этого свидетеля. В частности, о таком эпизоде ​​"Судебный репортер" сообщал в июле 2018 года.

      Почему дело так важно

      Потому что оно – о коррупции на высшем уровне в органах прокуратуры Украины. Если "бриллиантовых прокуроров" таки накажут – это будет означать, что украинское правосудие – это не пустые слова, а прокуратура – таки готова очиститься от коррупции.

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      В Киеве убит бизнесмен Сергей Киселев, связанный с делом "бриллиантовых прокуроров"
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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Коррупция Публикации ГПУ Статьи
      Источник: 24 канал
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