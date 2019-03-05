Що варто знати про справу "діамантових прокурорів": основні деталі

Бізнесмена Сергія Кисельова, який заявляв, що став жертвою "діамантових прокурорів", вбили у Києві 5 березня. Про саму справу українці дещо призабули. Хоча вона дуже важлива для українського суспільства. 24 канал нагадує суть справи і основні деталі.

Справа "діамантових прокурорів" – кримінальне провадження за обвинуваченням у хабарництві. Розпочате 6 липня 2015 року після обшуку у підозрюваних прокурорів, триває досі.

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Всі деталі у справі "діамантових прокурорів":

Фігуранти

Екс-заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної Прокуратури України Володимир Шапакін та екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

З чого все почалося

Підприємець, що нібито займався незаконним видобутком піску, Валентин Рак, поскаржився на величезні хабарі, які вимагали представники прокуратури за "кришування бізнесу". У ЗМІ Рака називають одним із неофіційних співвласників компанії "Гідроекоресурс" і ключовим свідком у справі.

Чому прокурори "діамантові"

Слідчі виявили у фігурантів справи 35 пакетів з діамантами, всього 65 каменів. А крім них – ще близько 500 тисяч доларів, коштовності, цінні папери, незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси.

Як зі справою пов'язаний вбитий Сергій Кисельов

Вбитий бізнесмен Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат". Після того, як він не погодився ділитися своїм бізнесом із прокурорами, його "спіткала" позапланова "перевірка". Після якої в нього вилучили більше 500 кілограмів золота, понад 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. Кисельов не знав про долю цих коштовностей, аж поки влітку 2015 року спливла "діамантова справа" Корнійця – тоді з'явилися фото вилучених в нього дорогоцінних камінців, Кисельов упізнав в них свої вироби.

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23 жовтня того ж року року за заявою Кисельова було відкрито кримінальне провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурорами.

Дивіться розслідування 24 каналу про справу "діамантових прокурорів": відео

Хто проводив операцію

Затриманням прокурорів-корупціонерів керували заступник Генпрокурора Давід Сакварелідзе і голова СБУ Василь Грицак.

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Чому справу затягнули

На Давіда Сакварелідзе та на групу слідчих і прокурорів у цій справі тиснули найвищі представники ГПУ – залякували, погрожували, перешкоджали слідству, намагалися його дескридитувати в медіа.

Тодішній генпрокурор Віктор Шокін довго не звільняв затриманих прокурорів з посад – 10 днів.

Шапакіна випустили під заставу 24 липня, а Корнійця – 31 липня 2015 року. У якості застави вони внесли по 6,4 мільйона гривень. Хоча обвинувачення просило для Шапакіна 30 мільйонів гривень.

24 березня 2016 року Давід Сакварелідзе розказав про зв'язки "діамантових прокурорів" з Шокіним. За його словами, саме генпрокурор дуже "палко" заступався за корупціонерів, і робив усе, щоб загальмувати і паралізувати хід кримінальної справи. В той же день Шокін "реорганізував" відомство – звільнив з ГПУ слідчих у справі "діамантових прокурорів". А через п'ять днів, за годину до того, як його самого Рада звільнила з посади – встиг звільнити Давіда Сакварелідзе.

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В якому стані розслідування зараз

Справу розглядає суд. Але її продовжують затягувати: свідки не з'являються на допити без поважних причин, їх приводять примусово – саме так було з Валентином Раком. А судді не знаходять часу, щоб допитати цього свідка. Зокрема, про такий епізод "Судовий репортер" повідомляв у липні 2018 року.

Чому справа така важлива

Тому що вона – про корупцію на найвищому рівні в органах прокуратури України. Якщо "діамантових прокурорів" таки покарають – це означатиме, що українське правосуддя – це не порожні слова, а прокуратура – таки готова очиститися від корупції.

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