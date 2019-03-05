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      Що варто знати про справу "діамантових прокурорів": основні деталі

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      Справа Діамантові прокурори - основні деталі та смерті Кисельова
      Шапакін і Корнієць / sud-report.org.ua

      Бізнесмена Сергія Кисельова, який заявляв, що став жертвою "діамантових прокурорів", вбили у Києві 5 березня. Про саму справу українці дещо призабули. Хоча вона дуже важлива для українського суспільства. 24 канал нагадує суть справи і основні деталі.

      Справа "діамантових прокурорів" – кримінальне провадження за обвинуваченням у хабарництві. Розпочате 6 липня 2015 року після обшуку у підозрюваних прокурорів, триває досі.

      Читайте також: У Києві вбитий бізнесмен Сергій Кисельов, пов'язаний зі справою "діамантових прокурорів"

      Всі деталі у справі "діамантових прокурорів":

      Фігуранти

      Екс-заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної Прокуратури України Володимир Шапакін та екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць.

      З чого все почалося

      Підприємець, що нібито займався незаконним видобутком піску, Валентин Рак, поскаржився на величезні хабарі, які вимагали представники прокуратури за "кришування бізнесу". У ЗМІ Рака називають одним із неофіційних співвласників компанії "Гідроекоресурс" і ключовим свідком у справі.

      Чому прокурори "діамантові"

      Слідчі виявили у фігурантів справи 35 пакетів з діамантами, всього 65 каменів. А крім них – ще близько 500 тисяч доларів, коштовності, цінні папери, незареєстровану вогнепальну зброю і боєприпаси.

      Як зі справою пов'язаний вбитий Сергій Кисельов

      Вбитий бізнесмен Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат". Після того, як він не погодився ділитися своїм бізнесом із прокурорами, його "спіткала" позапланова "перевірка". Після якої в нього вилучили більше 500 кілограмів золота, понад 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. Кисельов не знав про долю цих коштовностей, аж поки влітку 2015 року спливла "діамантова справа" Корнійця – тоді з'явилися фото вилучених в нього дорогоцінних камінців, Кисельов упізнав в них свої вироби.

      Читайте також: Вбивство Сергія Кисельова в Києві: як бізнесмен став жертвою справи "діамантових прокурорів"

      23 жовтня того ж року року за заявою Кисельова було відкрито кримінальне провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурорами.

      Дивіться розслідування 24 каналу про справу "діамантових прокурорів": відео

      Хто проводив операцію

      Затриманням прокурорів-корупціонерів керували заступник Генпрокурора Давід Сакварелідзе і голова СБУ Василь Грицак.

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      Чому справу затягнули

      На Давіда Сакварелідзе та на групу слідчих і прокурорів у цій справі тиснули найвищі представники ГПУ – залякували, погрожували, перешкоджали слідству, намагалися його дескридитувати в медіа.

      Тодішній генпрокурор Віктор Шокін довго не звільняв затриманих прокурорів з посад – 10 днів.

      Шапакіна випустили під заставу 24 липня, а Корнійця – 31 липня 2015 року. У якості застави вони внесли по 6,4 мільйона гривень. Хоча обвинувачення просило для Шапакіна 30 мільйонів гривень.

      24 березня 2016 року Давід Сакварелідзе розказав про зв'язки "діамантових прокурорів" з Шокіним. За його словами, саме генпрокурор дуже "палко" заступався за корупціонерів, і робив усе, щоб загальмувати і паралізувати хід кримінальної справи. В той же день Шокін "реорганізував" відомство – звільнив з ГПУ слідчих у справі "діамантових прокурорів". А через п'ять днів, за годину до того, як його самого Рада звільнила з посади – встиг звільнити Давіда Сакварелідзе.

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      В якому стані розслідування зараз

      Справу розглядає суд. Але її продовжують затягувати: свідки не з'являються на допити без поважних причин, їх приводять примусово –  саме так було з Валентином Раком. А судді не знаходять часу, щоб допитати цього свідка. Зокрема, про такий епізод "Судовий репортер" повідомляв у липні 2018 року.

      Чому справа така важлива

      Тому що вона – про корупцію на найвищому рівні в органах прокуратури України. Якщо "діамантових прокурорів" таки покарають – це означатиме, що українське правосуддя – це не порожні слова, а прокуратура – таки готова очиститися від корупції.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Корупція Новини України Новини політики Публікації ГПУ Розслідування Статті
      Джерело: 24 канал
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