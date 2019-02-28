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      Методи часів Януковича: як влада відкрито залякує активістів

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      Активісти, які вимагають покарати винних у смерті Катерини Гандзюк, повідомили, що за ними стежать і залякують.

      Утиски активістів ініціативів "Хто замовив Катю Гандзюк?"

      Активістам систематично телефонують, а кільком вже ламали замки у квартирах. Батько загиблої Катерини Віктор Гандзюк теж заявив, що за ним стежать. І навіть просив державну охорону, однак, отримав відмову.

      Читайте також: Іменем Катерини Гандзюк назвуть вулицю в Херсоні

      Адвокат громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" Масі Найєм пояснив, тим, кому надходили погрози, зараз небезпечно давати коментарі.

      Активісти такі дії пов'язують з головою Херсонської ОДА Владиславом Мангером, якого підозрюють у замовленні та організації убивства Каті Гандзюк.

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

      "Нам хочуть помститися за те, що ми намагаємось довести цю справу до кінця. Ми вважаємо, що до цього тиску можуть бути причетні як і люди Владислава Мангера, так і люди з системи Міністерства внутрішніх справ, а також люди з президентської вертикалі", – пояснив громадський активіст Сергій Стерненко. 

      Що відомо про вбивство Гандзюк?Херсонську активістку та радницю мера міста 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою. Гандзюк зазнала численних опіків і їй зробили операцію. Проте врятувати жінку не вдалося і 4 листопада вона померла в лікарні.

      Через п'ять років після Революції гідності влада на повну використовує методи попередників. І не лише на активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" чинять тиск.

      Переслідування журналістів

      Після того, як журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач почав з'ясовувати, з ким із політиків контактує олігарх Ахметов – за ним почали стежити. Михайло працює журналістом-розслідувачем уже вісім років, але такого, сказав, ще не було. Стежать із вересня, а в лютому зловмисники так знахабніли, що вирішив – більше мовчати не можна.

      ткач
      Михайло Ткач 

      "Це одні й ті ж самі автівки, їх там 3-4 близько 5 штук. Ми просто подивились через свої джерела, пробили номерні знаки. Виявилось, що вони належать охоронній компанії "Дельта Донбас", власником якої є Рінат Ахметов", – пояснив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

      ахметов
      Рінат Ахметов

      Михайло намагався отримати коментар від Ріната Ахметова. Однак олігарх відповів через свій телеканал "Україна". 

      Компанія "Дельта Донбас" заперечує будь-яке звинувачення у введенні стеження. Дії охоронців були відкритими та мали на меті запобігти можливій небезпеці життю та безпеці з боку невідомих осіб, які систематично ведуть приховане стеження,
      – зазначив Ахметов. 

      Журналіст подав заяву до Нацполіції. Там відкрили провадження. За його словами, стежили за ними відкрито, тож вважає, що йдеться про тиск і перешкоджання журналістській діяльності.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Журналісти Рінат Ахметов Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Розслідування
      Джерело: 24 канал
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