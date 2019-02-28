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      Методы времен Януковича: как власть открыто запугивает активистов

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      Активисты, которые требуют наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк, сообщили, что за ними следят и запугивают.

      Притеснения активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

      Активистам систематически звонят, а нескольким уже ломали замки в квартирах. Отец погибшей Екатерины Виктор Гандзюк тоже заявил, что за ним следят. И даже просил государственную охрану, однако, получил отказ.

      Читайте также: Именем Екатерины Гандзюк назовут улицу в Херсоне

      Адвокат общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" Маси Найем объяснил, тем, кому поступали угрозы, сейчас опасно давать комментарии.

      Активисты такие действия связывают с главой Херсонской ОГА Владиславом Мангером, которого подозревают в заказе и организации убийства Кати Гандзюк.

      Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео

      "Нам хотят отомстить за то, что мы пытаемся довести это дело до конца. Мы считаем, что к этому давлению могут быть причастны как и люди Владислава Мангера, так и люди из системы Министерства внутренних дел, а также люди из президентской вертикали", – пояснил общественный активист Сергей Стерненко.

      Что известно об убийстве Гандзюк?
      Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

      Через пять лет после Революции достоинства власть на полную использует методы предшественников. И не только на активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" оказывают давление.

      Преследование журналистов

      После того, как журналист программы "Схемы" Михаил Ткач начал выяснять, с кем из политиков контактирует олигарх Ахметов – за ним начали следить. Михаил работает журналистом-расследователем уже восемь лет, но такого, сказал, еще не было. Следят с сентября, а в феврале злоумышленники так обнаглели, что решил – больше молчать нельзя.

      ткач
      Михаил Ткач

      "Это одни и те же машины, их там 3-4, около 5. Мы просто посмотрели через свои источники, пробили номерные знаки. Оказалось, что они принадлежат охранной компании "Дельта Донбасс", владельцем которой является Ринат Ахметов", – пояснил журналист-расследователь Михаил Ткач.

      ахметов
      Ринат Ахметов

      Михаил пытался получить комментарий от Рината Ахметова. Однако олигарх ответил через свой телеканал "Украина".

      Компания "Дельта Донбасс" отрицает любое обвинение в введении слежения. Действия охранников были открытыми и имели целью предотвратить возможную опасность жизни и безопасности со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение,
      – отметил Ахметов.

      Журналист подал заявление в Нацполицию. Там открыли производство. По его словам, следили за ними открыто, поэтому считает, что речь идет о давлении и препятствовании журналистской деятельности.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Журналисты Ринат Ахметов Дело Екатерины Гандзюк Владислав Мангер Расследования
      Источник: 24 канал
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