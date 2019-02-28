Методы времен Януковича: как власть открыто запугивает активистов

Активисты, которые требуют наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк, сообщили, что за ними следят и запугивают.

Притеснения активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Активистам систематически звонят, а нескольким уже ломали замки в квартирах. Отец погибшей Екатерины Виктор Гандзюк тоже заявил, что за ним следят. И даже просил государственную охрану, однако, получил отказ.

Читайте также: Именем Екатерины Гандзюк назовут улицу в Херсоне

Адвокат общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" Маси Найем объяснил, тем, кому поступали угрозы, сейчас опасно давать комментарии.

Активисты такие действия связывают с главой Херсонской ОГА Владиславом Мангером, которого подозревают в заказе и организации убийства Кати Гандзюк.

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео

"Нам хотят отомстить за то, что мы пытаемся довести это дело до конца. Мы считаем, что к этому давлению могут быть причастны как и люди Владислава Мангера, так и люди из системы Министерства внутренних дел, а также люди из президентской вертикали", – пояснил общественный активист Сергей Стерненко.

Что известно об убийстве Гандзюк?

Херсонскую активистку и советницу мэра города 31 июля 2018 года облили серной кислотой. Гандзюк получила многочисленные ожоги и ей сделали операцию. Однако спасти женщину не удалось и 4 ноября она скончалась в больнице.

Через пять лет после Революции достоинства власть на полную использует методы предшественников. И не только на активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" оказывают давление.

Преследование журналистов

После того, как журналист программы "Схемы" Михаил Ткач начал выяснять, с кем из политиков контактирует олигарх Ахметов – за ним начали следить. Михаил работает журналистом-расследователем уже восемь лет, но такого, сказал, еще не было. Следят с сентября, а в феврале злоумышленники так обнаглели, что решил – больше молчать нельзя.



Михаил Ткач

"Это одни и те же машины, их там 3-4, около 5. Мы просто посмотрели через свои источники, пробили номерные знаки. Оказалось, что они принадлежат охранной компании "Дельта Донбасс", владельцем которой является Ринат Ахметов", – пояснил журналист-расследователь Михаил Ткач.



Ринат Ахметов

Михаил пытался получить комментарий от Рината Ахметова. Однако олигарх ответил через свой телеканал "Украина".

Компания "Дельта Донбасс" отрицает любое обвинение в введении слежения. Действия охранников были открытыми и имели целью предотвратить возможную опасность жизни и безопасности со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение,

– отметил Ахметов.

Журналист подал заявление в Нацполицию. Там открыли производство. По его словам, следили за ними открыто, поэтому считает, что речь идет о давлении и препятствовании журналистской деятельности.