Охранники Ахметова следят за журналистами программы "Схемы": фотодоказательства

Последние несколько месяцев за съемочной группой "Схем" регулярно следят автомобили, которые принадлежат охранной фирме самого богатого человека в стране Рината Ахметова.

Журналисты считают, что такие действия направлены на препятствование их деятельности.

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Через пять лет после Революции Достоинства Ринат Ахметов не утратил статус самого богатого человека Украины, хотя политический ставленник олигарха – бывший президент Виктор Янукович – сбежал после тех событий в Россию. А ту территорию Донбасса, где расположена львиная доля предприятий из бизнес-империи Ахметова, Украина временно не контролирует.

По данным американского бизнес-агентства Bloomberg, за последний год Ахметов разбогател на почти миллиард долларов. В целом его состояние сейчас оценивают почти в 6 миллиардов долларов (или 162 миллиарда гривен) – а это шестая часть всего государственного бюджета Украины.​

В 2016 году "Схемы" зафиксировали выезды из Кабинета министров Украины, где на тот момент главенствовал Арсений Яценюк, сначала кортежа Рината Ахметова, а впоследствии – автомобиля лидера Радикальной партии Олега Ляшко.



Схема пути авто Ахметова и Ляшко

В тот же вечер, по наблюдениям журналистов, кортеж Ахметова посетил и Администрацию Президента. Тогда Порошенко ночной визит самого богатого украинского олигарха объяснил тем, что это "касалось приглашения на матч кубка Украины, который должен был пройти во Львове".

Итак, в 2016 году в течение одного месяца "Схемы" зафиксировали, как самый богатый человек страны ночью приезжает к президенту, а также тайно посещает премьер-министра, синхронно с лидером одной из парламентских фракций, который публично поддерживает предприятия Ахметова, постоянно по ним "гастролируя".

Это такой переговорный процесс, который не останавливается. Такой бизнес, который имеет Ахметов, без государственной политики не был бы монополистическим. То есть, это был бы бизнес, который приносил бы какие-то деньги – однако это не масштабы олигарха,

– ответил журналист Сергей Щербина.

Накануне президентских выборов "Схемы" решили снова исследовать политические контакты Рината Ахметова. С этой целью съемочная группа время от времени приезжала под столичный офис олигарха и к его дому на Киевщине. Но столкнулась с противодействием.

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Начиная с сентября 2018-го и по февраль этого года охранники Рината Ахметова устроили систематическую слежку за журналистами во время съемок. Так, 1 сентября прошлого года, "Схемы" приехали к офису Ахметова, впрочем, почти сразу уехали, так как увидели, что на месте не было авто политиков.

При этом съемочная группа заметила, как синхронно за ней с места тронулся автомобиль "Шкода" и около 20 минут подряд "сопровождал" журналистов.



Съемочная группа заметила, как сразу за ней с места тронулся автомобиль "Шкода"

Чтобы выяснить, действительно ли это авто следило за редакцией программы, или это обычная случайность, съемочная группа сделала несколько маневров, которые "Шкода" тоже повторила. Чтобы не раскрывать другие темы, над которыми работают "Схемы", журналисты решили прекратить съемку.

Через две недели после этого инцидента ту самую "Шкоду" съемочная группа заметила уже возле бокового заезда в Администрацию Президента. Неподалеку от нее – в месте, где журналисты программы неоднократно фиксировали пересадку тайных гостей Банковой – стоял микроавтобус сопровождения из кортежа Рината Ахметова.



Неподалеку от АП стоял микроавтобус сопровождения из кортежа Ахметова

Третий раз слежку за собой съемочная группа "Схем" заметила 24 октября возле международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского. Некоторое время вышеупомянутая "Шкода" стояла позади автомобиля "Схем" в безлюдном месте, а потом проехала мимо. Впрочем, покидая аэропорт, съемочная группа снова заметила это авто.

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Подобные ситуации происходили в течение всех следующих месяцев: слежка происходила в городе и за городом и только в те дни, когда Ринат Ахметов находился в Киеве.

Девятого февраля уже в этом году "на хвосте" у "Схем" в очередной раз появилась "Шкода". Заметив это, журналисты остановились возле ресторана. Авто охранников Ахметова тоже остановилось и начало свое движение только после того, как поехал автомобиль съемочной группы. В тот же день "Схемы" снова проезжали мимо дома Ахметова и вернулись в город, где возле Администрации Президента увидели уже знакомое авто сопровождения кортежа самого богатого украинца.

После этого количество автомобилей, которые следят за съемочной группой "Схем", увеличилось до трех. Они не оставляли журналистов ни на минуту: парковались сзади и даже во двор к боковому заезду Администрации Президента "Шкода" въехала вслед за съемочной группой.



"Шкода" даже заехала вслед за съемочной группой во двор к боковому заезду АП

Все машины, которые следили за журналистами, принадлежат компании ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является Ринат Ахметов. Это его частная охранная фирма.

Приведенные факты систематической слежки "Схемы" выложили двоим украинским медиаюристам и показали им соответствующие видеоподтверждения.

Здесь потенциально есть признак препятствования журналистской деятельности. Когда журналистская группа делает свою работу и ведет журналистское расследование или же снимает, то такое постоянное слежение может быть формой морального психологического воздействия для того, чтобы помешать отснять определенный материал,

– отметил директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

Мы обратились в пресс-службу Рината Ахметова. Однако до сих пор там так и не ответили, с чем связано слежение охранниками олигарха за журналистами.

Ринат Ахметов является так называемым политически связанным лицом: он не является публичным деятелем, однако имеет тесные связи на высшем государственном уровне и влияние на страну через отдельных политиков и целые политические силы. Доказательством этому являются зафиксированные съемочной группой "Схем" визиты олигарха в Администрацию Президента, правительство, а также контакты с руководителем одной из парламентских фракций.

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Похоже, эти встречи Ринат Ахметов предпочел бы скрыть от лишних глаз, и поэтому прибегает к систематическому слежению, а в отдельных случаях – блокированию автомобиля журналистов, чем препятствует выполнению журналистами своих профессиональных обязанностей по освещению важных договоренностей, которые могут стать решающими в год выборов президента Украины и украинского парламента.

И договоренности, которые "Схемы" надеются продолжить исследовать, как только за журналистами программы перестанут следить.