Охоронці Ахметова стежать за журналістами програми "Схеми": фотодокази

Останні декілька місяців за знімальною групою "Схем" регулярно стежать автомобілі, які належать охоронній фірмі найбагатшої людини в країні – Ріната Ахметова.

Журналісти вважають, що такі дії спрямовані на перешкоджання їхній роботі діяльності.

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За п’ять років після Революції гідності Рінат Ахметов не втратив статус найбагатшої людини України, хоча політичний ставленик олігарха – колишній президент Віктор Янукович – втік після тих подій до Росії. А ту територію Донбасу, де розташована левова частка підприємств з бізнес-імперії Ахметова, Україна нині тимчасово не контролює.

За даними американського бізнес-агенції Bloomberg, за останній рік Ахметов розбагатів на майже мільярд доларів. Загалом його статки наразі оцінюють у майже 6 мільярдів доларів (або 162 мільярди гривень) – а це шоста частина всього державного бюджету України.​

У 2016 році "Схеми" зафіксували виїзди з Кабінету міністрів України, де на той момент головував Арсеній Яценюк, спочатку кортежу Ріната Ахметова, а згодом – автомобіля лідера Радикальної партії Олега Ляшка.



Схема шляху авто Ахметова та Ляшка

Того ж вечора, за спостереженнями журналістів, кортеж Ахметова відвідав і Адміністрацію Президента. Тоді Порошенко нічний візит найбагатшого українського олігарха пояснив тим, що це "стосувалось запрошення на матч кубку України, який мав бути у Львові".

Отже, у 2016 році протягом одного місяця "Схеми" зафіксували, як найбагатша людина країни вночі приїжджає до президента, а також таємно відвідує прем’єр-міністра, синхронно з лідером однієї з парламентських фракцій, який публічно підтримує підприємства Ахметова, постійно ними "гастролюючи".

Це такий переговорний процес, який не зупиняється. Такий бізнес, який має Ахметов, без державної політики не був би монополістичним. Тобто, це був би бізнес, який приносив би якісь гроші – однак це не масштаби олігарха,

– відповів журналіст Сергій Щербина.

Напередодні президентських виборів "Схеми" вирішили знову дослідити політичні контакти Ріната Ахметова. З цією метою знімальна група час від часу приїжджала під столичний офіс олігарха та до його будинку на Київщині. Але зіткнулась з протидією.

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Починаючи з вересня 2018-го і по лютий цього року охоронці Ріната Ахметова влаштувати систематичне стеження за журналістами під час зйомок. Так, 1 вересня минулого року, "Схеми" приїхали до офісу Ахметова, утім, майже одразу поїхали геть, адже побачили, що на місці не було авто політиків.

При цьому знімальна група помітила, як синхронно за нею з місця рушив автомобіль "Шкода" та близько 20 хвилин поспіль "супроводжував" журналістів.



Знімальна група помітила, як одразу за нею з місця рушив автомобіль "Шкода"

Аби з’ясувати, чи справді це авто стежило за редакцією програми, чи це звичайна випадковість, знімальна група зробила кілька маневрів, які "Шкода" теж повторила. Щоб не розкривати інші теми, над якими працюють "Схеми", журналісти вирішили припинити зйомки.

За два тижні після цього інциденту ту ж саму "Шкоду" знімальна група помітила вже біля бокового заїзду до Адміністрації Президента. Неподалік від неї – у місці, де журналісти програми неодноразово фіксували пересадку таємних гостей Банкової – стояв мікроавтобус супроводу з кортежу Ріната Ахметова.



Неподалік від АП стояв мікроавтобус супроводу з кортежу Ахметова

Втретє стеження за собою знімальна група "Схем" помітила 24 жовтня біля міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського. Деякий час вищезгадана "Шкода" стояла позаду автомобіля "Схем" у безлюдному місці, а згодом проїхала повз. Утім, залишаючи аеропорт, знімальна група знову помітила це авто.

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Подібні ситуації відбувались протягом усіх наступних місяців: стеження відбувалось в місті та за містом і лише у ті дні, коли Рінат Ахметов перебував у Києві.

Дев’ятого лютого вже цього року "на хвості" у "Схем" вкотре з’явилась "Шкода". Помітивши це, журналісти зупинились біля ресторану.Авто охоронців Ахметова теж зупинилась і почала свій рух лише після того, як поїхав автомобіль знімальної групи. Того дня "Схеми" знову проїжджали повз будинок Ахметова і повернулись у місто, де біля Адміністрації Президента побачили вже знайоме авто супроводу кортежу найбагатшого українця.

Після цього кількість автівок, які стежать знімальну групу "Схем", збільшилась до трьох. Вони не залишали журналістів ні на хвилину: паркувалися позаду і навіть у двір до бокового заїзду Адміністрації Президента "Шкода" заїхала слідом за знімальною групою.



"Шкода" навіть заїхала слідом за знімальною групою у двір до бокового заїзду АП

Усі автівки, які стежили за журналістами, належать компанії ТОВ "Дельта-Донбас", кінцевим бенефіціарним власником якої є Рінат Ахметов. Це його приватна охоронна фірма.

Наведені факти систематичного стеження "Схеми" виклали двом українським медіаюристам та показали їм відповідні відеопідтвердження.

Тут потенційно є ознака перешкоджання журналістській діяльності. Коли журналістська група робить свою роботу і веде журналістське розслідування або ж знімає, то таке постійне стеження може бути формою морального психологічного впливу для того щоб перешкодити відзняти певний матеріал,

– зауважив директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко.

Ми звернулись до прес-служби Ріната Ахметова. Проте досі там так і не відповіли, з чим пов'язано стеження охоронцями олігарха за журналістами.

Рінат Ахметов є так званою політично пов'язаною особою: він не є публічним діячем, однак має тісні зв'язки на найвищому державному рівні та вплив на країну через окремих політиків і цілі політичні сили. Доказом цьому є зафіксовані знімальною групою "Схем" візити олігарха в Адміністрацію Президента, уряд, а також контакти з керівником однієї з парламентських фракцій.

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Схоже, ці зустрічі Рінат Ахметов волів би приховати від зайвих очей, і тому вдається до систематичного стеження, а в окремих випадках – блокування автомобіля журналістів, чим перешкоджає виконанню журналістами професійних обов’язків з висвітлення важливих домовленостей, які можуть стати вирішальними у рік виборів президента України та українського парламенту.

І домовленості, які "Схеми" сподіваються продовжити досліджувати, щойно за журналістами програми припинять стежити.