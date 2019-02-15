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      Газовий бізнес президента: чи піде Луценко проти Порошенка

      Схеми 118 Читать новость на русском

      Протягом усієї своєї каденції генпрокурор Юрій Луценко регулярно демонстрував свою лояльність до президента Порошенка: був на його політичних заходах, запрошував на весілля до власного сина. Такі дії заборонені для працівника прокуратури, адже кумівство у владі – це пряма загроза верховенству права.

      Кодекс професійної етики працівників прокуратури забороняє генеральному прокурору брати участь у будь-якій політичній діяльності, демонструвати свої політичні переконання.

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      Однак нинішній очільник ГПУ Юрій Луценко нехтував цим правилом протягом всієї своєї каденції.

      Кодекс
      Кодекс професійної етики працівників прокуратури

      Нині Генеральна прокуратура у суді намагається оскаржити рішення Державної служби геології та надр України про продаж спецдозволу на видобування газу в одному з найбільших родовищ Полтавської області – компанії "Аркона Газ-Енергія". Підставою цього є підозра в порушенні процедури видачі такої ліцензії. Дозвіл видобувати газ на одному з найбільших родовищ компанія "Аркона Газ-Енергія" отримала у травні 2017 за 4 мільйонів гривень.

      Дозвіл
      Спецдозвіл, який отримала компанія "Аркона Газ-Енергія"

      ​Напівдержавна "Укрнафта", яка роками досліджувала й розробляла родовище на Полтавщині і також претендувала на цю ліцензію, була готова заплатити за неї вдесятеро більше – 45 мільйонів гривень. Однак їй двічі відмовили нібито через невідповідність документів і великий податковий борг. Компанію "Аркона", якій вдалось практично за безцінь придбати право видобувати газ, контролює оточення Петра Порошенка. 

      Генеральна прокуратура звернулась до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз із проханням провести аналіз, аби з'ясувати, скільки грошей недоотримав державний бюджет від продажу ліцензії.

      Я не можу вам розкривати секрети, які стосуються кримінальних проваджень. У нас ще там матеріалів немає всіх. Тільки розпочато, і все. На стадії проведення,
      – відповів журналістам директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

      Законність видачі ліцензії нині у рамках адміністративного позову Генпрокуратури щодо видачі спецдозволу "Аркона Газ-Енергія" вивчає Шостий адміністративний апеляційний суд. Головуюча – суддя Галина Земляна, якій прийшла порушення від Вищої ради правосуддя, де розглядають скаргу проти неї від червня 2017 року.

      Найпростіше судді можуть оголосити догану, якщо буде вирішено, що суддя вчинив якесь порушення. Найгірша форма відповідальності – це звільнення з посади,
      – пояснює член Громадської ради доброчесності Галина Чижик.

      ​Членом Вищої ради правосуддя є Олексій Маловацький, дружина якого як нотаріус оформлювала угоди для фірми "Аркона Газ-Енергія". Виходить, що доля бізнесу, до якого має стосунок юрист із команди Порошенка Маловацький, залежить від судді, яка перебуває у нього з колегами на гачку. Але суддя Земляна залишається у процесі і надалі визначатиме долю газового бізнесу команди президента.

      Земляна
      Галина Земляна

      Тим часом, у Національному антикорупційному бюро, детективи якого також розслідують обставини видачі дозволу на розробку родовища на Полтавщині за заниженою ціною, наполягають, що ця справа – їхня підслідність, а тому в 2018 році вже двічі НАБУ спробувало витребувати її у Генеральної прокуратури. За даними НАБУ, підлеглі Луценка навіть відмовили у проханні детективів хоча б ознайомитись з матеріалами своєї справи.

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      У НАБУ наполягають: оскільки ця справа їхньої підслідності, то яким би не був результат розслідування в ГПУ – це не зможе їх змусити закрити своє провадження. Утім, гра Луценка наввипередки тактично все ж встромляє детективам палки в колеса.

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Петро Порошенко Юрій Луценко Новини України Розслідування Газ Новини політики Корупція
      Джерело: 24 канал
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