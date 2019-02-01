Маніпуляції та брехня: скільки заробляють інтернет-боти Яценюка

Українські партії та окремі політики масово використовують фейкові сторінки, так звані "боти". Вони залишають позитивні коментарі, захищають політиків від критики, тобто всіляко спотворюють громадську думку. Активно на таку технологію витрачає гроші партія "Народний фронт".

​Одним із підтверджень, що така підтримка є організованою в інтересах конкретного політика чи його політсили – це звіт про виконану роботу.

Що ховають від журналістів у Адміністрації Президента – читайте у матеріалі.

У ньому детально описано, під якими постами про Арсенія Яценюка та його однопартійців "боти" залишали свої відгуки захищаючи політиків від критики чи "зупиняли негатив".

У 2015 році Арсеній Яценюк на своїй офіційній сторінці у Facebook опублікував пост про членство України в НАТО і ЄС: "Рано чи пізно Україна стане членом НАТО і Європейського Союзу. Тому що мова йде про безпеку України й світу в цілому... ".

А під ним користувачі залишили такі коментарі:

• "...треба швидше вступати в НАТО, бо буде пізно. ...Для нашої країни це дуже важливо"

​• "Тільки НАТО!! тільки! виключно!! в цьому сходиться і весь політикум, і весь народ!!"

• "Всіма руками за, потрібно бути готовим до агресії з боку Росії....Але ми покажемо що ми можемо"



Схвальні коментарі під дописами Яценюка

"Схеми" виявили, що ці та інші подібні висловлювання – замовні. Адже у згаданому вище звіті про виконану роботу вказано, що "під наведеним постом прем'єра агресивно працювали "боти" Порошенка", "у дискусію вступили російські "боти" і так далі.

У документі також є таблиця з чітким підрахунком: скільки від загальної кількості коментарів під цим постом є справою рук ботів – 271 коментар.



Таблиця з чітким підрахунком, скільки коментарів залишили "боти" під постом

Політтехнолог Дмитро Раімов пояснив, що така система працює "як піраміда".

Один відсоток людей створює контент у соціальних мережах, 9-10% – коментують, всі інші читають коментарі. Тобто, якщо ми візьмемо зі ста людей, то можна вважати, що приблизно 90 із 100 прочитають коментарі. І довгий час це було просто як теорія. Але далі дослідження американських виборів довели до того, що дійсно така система є,

– сказав Раімов.

У травні 2015 року в Яценюка з'явився ще один пост про необхідність збереження санкцій щодо Росії. У звіті знову ж таки йдеться, що "у коментуванні брали участь кілька груп ботів. Тролі Банкової проводили односкладні тези на тему реформ", "до обговорення активно долучились російські тролі". Через це "боти" Яценюка плідно засипали політика гарними компліментами, і залишили 61 коментар.

Хто є коментаторами

Журналісти проаналізували профіль однієї з активних коментаторів Яценюка. Лариса Броднік – судячи з її профілю, 26-річна киянка. У 2015 році дівчина й припинила що-небудь постити на своїй сторінці. Однак до цього було лише кілька статей про мандрівки.



Фейкова сторінка, яка захищає Яценюка

Павло Щирий – користувач Facebook, в якого на світлині музикант із Молдови, Всеволод Королюк. Він протягом 2015-2016 років залишав коментарі не лише під постами Яценюка та його соратників. Він працював й там, де згадували про нього та його політсилу.

Наприклад, під дописом про те, як Яценюку "даїшники" забезпечують безперешкодний проїзд, поки кияни стоять в заторах – коментатор-симпатик залишив такий відгук:

Тоді давайте, щоб усіх в однакові умови поставити, заборонимо пожежникам, поліції, криміналістам і військовим їздити в якісних авто, та ще і з "мигалками". Хай теж стоять в тянучках! І тоді усі будуть в рівних умовах, особливо екстрені хворі в "швидких",

– написав Щирий.

Скільки заробляють "боти" у Facebook

Медіа-консультант Олександр Клімашевський розповів, що вартість послуг ботів залежить від якості створених акаунтів і може сильно варіюватися.

Є достатньо сервісів, які пропонують створення (акаунтів, – 24 канал) від 20 центів до 20 доларів. Це – неякісні "боти", які можуть бути забанені, виключені, видалені,

– розповів Клімашевський.

За його словами, якісна підтримка рахується в тисячах доларів. До прикладу, розвиток мереж може коштувати 3-4 тисячі доларів в місяць. 10 тисяч доларів в місяць – це в залежності від того, скільки ми хочемо охопити цими "ботами".

Команда "Схем" для аналізу отримала документ фірми, яка пропонувала свої послуги потенційному політичному клієнту. Серед послуг – "формування інформаційного поля та керування ним в українському сегменті Facebook в передвиборчий період".



Пропозиція від фірми потенційному політичному клієнту

За допомогою "ботоферми" пропонують "вкид" інформації та її розповсюдження, "тролінг" опонентів.

Як "Народний фронт" пояснив свою причетність до контрафактного тютюнового бізнесу – читайте у матеріалі.

У 2018 році за роботу з офіційною сторінкою у соцмережі клієнта можна було отримати 5 тисяч доларів у місяць. А також додаткову оплату за моніторинг згадок про нього, зокрема, у ЗМІ.



Ціни на послуги "ботів"

За окрему доплату компанія пропонує розганяти публікації для цільової аудиторії та запускати потрібні меседжі. Загалом, спеціалісти підрахували, що за їхні послуги доведеться платити мінімум 16 тисяч доларів на місяць.

Як команда Facebook бореться з "ботами" – дивіться у програмі.